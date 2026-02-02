Werbung

Auf der CES stellte MSI die GeForce RTX 5090 32G Lightning Z vor. Damit wurde die aus der Vergangenheit bekannte und sehr beliebte Lightning-Serie wiederbelebt. Aber natürlich hat es im Verlaufe der Zeit einige Änderungen in der Ausrichtung der Lightning-Serie gegeben – allerdings Nostalgie zum Trotz. Uns hat nun das Sample der MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z erreicht und wir dürfen die ersten eigenen Bilder der Karte zeigen. Den ausführlichen Test wird es jedoch zu einem späteren Zeitpunkt geben.

Das Herzstück der Karte ist das großflächige Display auf der Vorderseite – ein Alleinstellungsmerkmal, das sich über fast die gesamte Kartenfläche erstreckt und etwa der Größe eines kleinen Tablets entspricht. Laut MSI ermöglicht dieses eine gänzlich neue Art der Hardware-Visualisierung.

Erreicht hat uns die Karte in einem riesigen Umkarton. In diesem befindet sich ein weiterer Umkarton, der aber schon klar erkennen lässt, worum es sich im Inneren handelt. In diesem wiederum haben wir drei weitere Kartons gefunden (siehe das erste Bild der Galerie), in denen sich die eigentliche Karte und zahlreiches Zubehör verbergen.

Die MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z ist eine AiO-gekühlte Karte. Für die Abwärmeabfuhr setzt MSI auf einen 360-mm-Radiator mit drei 120-mm-Lüftern. Die Karte wird in geschlossenem Gehäuse mit integrierter Pumpe geliefert. Beim Power-Limit will die Lightning durch ihre Extreme überzeugen: Das OC-BIOS ermöglicht 800 W, während das Extreme-BIOS sogar 1.000 W freischaltet – damit übertrifft die MSI-Karte die ASUS ROG Matrix RTX 5090 30th Anniversary um 200 W. Die Extremvariante für Extrem-Overclocker unterstützt theoretisch bis zu 2.500 W, versorgt durch zwei 12V-2x6-Stromanschlüsse.

Die beiden 12V-2x6-Anschlüsse befinden sich auf der Stirnseite der Karte. MSI legt einen Adapter bei, der von viermal 8-Pin-PCIe auf 12V-2x6 adaptiert. Somit sollte man über ein natives 12V-2x6-Kabel verfügen, um die Karte in Betrieb nehmen zu können. Wie sie sich verhält, wenn man nur einen der beiden Anschlüsse belegt, schauen wir uns im Rahmen des Tests genauer an.

Die Karte präsentiert sich mit beachtlichen Abmessungen von 260 × 151 × 61 mm und benötigt über drei Steckplätze. Der Radiator misst 394 × 120 × 56 mm. Das integrierte Display bringt es auf eine Diagonale von 8 Zoll. In Aktion werden wir dieses erst zeigen, wenn wir auch den vollständigen Test der Karte online stellen. Der Standard-Boost-Takt beträgt 2.730 MHz, lässt sich aber über ein Extreme-Performance-Profil im MSI Center auf 2.775 MHz anheben. Hinsichtlich der Leistung werden zwischen den Modellen der GeForce RTX 5090 und der Lightning von MSI nur wenige Prozentpunkte liegen. Vielmehr wird es spannend zu beobachten sein, wie sich das Lightning-Modell bei 800 und 1.000 W verhält und in welchem Bereich sich die Temperaturen und die Lautstärke bewegen.

Neben dem uns vorliegenden Retail-Modell mit AiO-Kühler existiert eine Extreme-OC-Variante (OCER) mit Testkühlern für Extrem-Overclocker, die eigene Wasserkühler oder LN2-Pots verwenden. Beide Modelle sind limitiert – die Stückzahl ist auf 1.300 Exemplare beschränkt. Uns liegt die Karte 31 von 1.300 vor.

Den genauen Erscheinungstermin der MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z oder den Preis kennen wir bisher nicht. Aktuell legen die Modelle der GeForce RTX 5090 bei 3.200 Euro los. Ein günstiger Spaß wird das Lightning-Modell sicherlich nicht werden. Auch den Zeitpunkt des Erscheinens unseres Tests dürfen wir nicht verraten.