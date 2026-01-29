Werbung

Mit Erscheinen der ROG Matrix GeForce RTX 5090 30th Anniversary Limited Edition stürzte sich die Enthusiasten-Gemeinde auf das VBIOS mit einem Power-Limit von 800 W. Allerdings war es nicht so einfach möglich, das VBIOS zu übertragen. Es wurden unterschiedliche Lüftercontroller als Ursache oder sonstige Inkompatibilitäten vermutet. Interessanterweise konnte der Betrieb auf bestimmten Modellen von Gigabyte, MSI, Palit und PNY dann umgesetzt werden, ausgerechnet aber auf den ROG-Astral-Karten und vor allem der ROG Astral LC GeForce RTX 5090 von ASUS lässt sich das Matrix-VBIOS nicht installieren.

Allerdings scheint es hier auch Unterschiede im Platinen-Layout bzw. der Bestückung zu geben. Auf der schwarzen ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 ist der hintere vierte Lüfter zusammen mit dem mittleren Lüfter an der Front angeschlossen. Die weiße ROG Astral GeForce RTX 5090 hingegen hat einen separaten Anschluss für den vierten Lüfter. Problematisch ist dies allerdings nur, wenn das Matrix-VBIOS verwendet und die Karte auf dem Luftkühler belassen werden soll.

Nutzer turbogear aus dem Forum scheint nun aber eine Lösung gefunden zu haben, um das Matrix-VBIOS auch auf den ROG-Astral-Karten zu installieren. Allerdings ist dazu ein Eingriff auf die SI-Signalleitung des EEPROM auf der Karte notwendig. Ein kleiner Widerstand muss in seiner Position verändert werden, damit das SI-Signal anstelle eines Pull-Down nun auf ein Pull-Up reagiert.

Es bedarf allerdings schon etwas an Erfahrung, um diese Änderung vornehmen zu können. Auf der schwarzen ROG Astral GeForce RTX 5090 muss nur dieser eine kleine Widerstand getauscht werden. Aber sicherlich traut sich nicht jeder an diese Lötarbeiten. Offensichtlich sollte sein, dass solche Modifikationen auf eigene Gefahr geschehen.

Bisher wurde die Modifikation auf drei schwarzen ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 getestet. Allesamt waren diese Karten wassergekühlt. Das VBIOS der Matrix mit dem höheren Power-Limit macht eben dann Sinn, wenn auch die Kühlung entsprechend potent ist. Auf der Karte lässt sich beispielsweise der Thermal Grizzly Deltamate GPU-Block (Test) einsetzen.

Unklar ist, wie sich das Matrix-VBIOS auf den Astral-Karten mit dem originalen Luftkühler verhält. Auf der weißen ROG Astral GeForce RTX 5090 soll dies kein großes Problem sein. Für die schwarze Variante aber sollen größere Umbauarbeiten auf der Platine notwendig sein. Auch dies wird in der Anleitung beschrieben.

