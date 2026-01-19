Werbung

Auch wenn aus einer vermeintlichen Einstellung bestimmter Modelle am Ende nur das Eingeständnis geworden ist, dass auch NVIDIA den Fokus in der Zuteilung des Speichers klar auf die KI-Beschleuniger legt, so steigen die Preise aller Karten der GeForce-RTX-50-Serie aktuell stark an. Diese Tendenz war auch schon bei den Radeon-Modellen von AMD zu spüren.

Schaut man heute in den Geizhals-Preisvergleich, so scheint sich dieser Trend in den vergangenen Tagen noch einmal beschleunigt zu haben. Eine Radeon RX 9070 XT ist aktuell ab 680 Euro zu bekommen, kostete vor gut zwei Wochen aber mit 620 bis 640 Euro bis zu 10 % weniger. Ähnlich deutlich haben die Preise für die Radeon RX 9070 angezogen, die aktuell ab 600 Euro zu haben ist. Noch nicht ganz so schlimm ist die Situation für die Radeon RX 9060 XT mit 8 GB Grafikspeicher, die ab 320 Euro kostet. Wer den doppelten Speicherausbau für sinnvoll hält, muss ab 405 Euro hinlegen.

Die ungarischen Kollegen von Prohardver! wollen aus eigenen Quellen erfahren haben, dass AMD die Radeon RX 9070 XT über der Radeon RX 9070 priorisiert. Beide Modelle besitzen zwar 16 GB an Grafikspeicher, offenbar aber hat AMD ausreichend viele gute Navi-48-Chips, um diese für den größeren Ausbau der Radeon RX 9070 XT zu verwenden.

Bisher ist nicht abzusehen, dass AMD genau wie NVIDIA die höherpreisigen Modelle mit gleichem Speicherausbau priorisiert. Analog zur GeForce RTX 5060 Ti mit 16 GB könnte dies für die Radeon RX 9060 XT zutreffen. Die Radeon RX 9070 XT wirft eine höhere Marge ab bzw. das Verhältnis zu den teureren 16 GB wird für dieses Modell deutlich besser.

Zuletzt zeigte sich AMD bemüht, die Hardware für Spieler so günstig wie möglich zu halten. Dies bezog sich allerdings auf ältere AM4-Prozessoren. Aber auch bei den Grafikkarten will man seinen Partnern unter die Arme greifen.