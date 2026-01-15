Werbung

Bereits ab Werk sieht Gigabyte für die AORUS GeForce RTX 5090 Xtreme Waterforce WB 32G einen zweiten 12V-2x6-Anschluss vor. Die entsprechenden Lötpunkte und Layer sind im PCB vorhanden, allerdings verlötet Gigabyte den Anschluss nicht und so findet er sich auf der fertigen Karte auch nicht.

Vermutlich machte NVIDIA zum Start der GeForce RTX 5090 entsprechende Vorgaben und untersagte es den Boardpartnern, die Karte mit zwei Anschlüssen auf den Markt zu bringen. Erst kürzlich scheinen entsprechende Einschränkungen gefallen zu sein, sodass ASUS mit dem Matrix-Modell und MSI mit der Lightning entsprechend anders verfahren konnte.

Modder sugi0lover hat sich nun aber daran gewagt und an die AORUS GeForce RTX 5090 Xtreme Waterforce WB den zweiten Anschluss verlötet.

Ohne jegliches Zutun wird das Standard-Power-Limit von 600 W mit 369 W zu 231 W auf die beiden Anschlüsse verteilt. Auf eine ähnliche Form der Verteilung kommt auch das Matrix-Modell von ASUS – nur eben zwischen dem 12V-2x6- und GC-HPWR-Anschluss.

Dank XOC-BIOS konnte sugi0lover der Karte aber auch noch deutlich mehr abverlangen. Bei einem Verbrauch von 1.521 W wird die Last mit 936 W zu 585 W verteilt. Damit gehen in diesem Fall fast 1.000 W über den 12V-2x6-Anschluss. Bei solchen elektrischen Leistungen sollten die entsprechenden Anschlüsse überwacht werden.

Sollte NVIDIA in einer GeForce-RTX-60-Serie weiterhin Power-Limits von 500+ W für einzelne Modelle vorsehen, gehen wir davon aus, dass man zwei 12V-2x6-Anschlüsse verwenden und auch für seine Partner freigeben wird. Ein anderes Vorgehen wäre unverständlich und fast schon verantwortungslos. Berichte zu schmorenden 12VHPWR/12V-2x6-Anschlüssen reißen nicht ab, und das nicht nur bei den High-End-Modellen.

