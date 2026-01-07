Werbung

Etwas überraschend präsentierte NVIDIA im September des vergangenen Jahres Rubin CPX, einen Beschleuniger speziell für das Inferencing. Anders als viele andere KI-Beschleuniger setzt Rubin CPX nicht auf HBM-Speicher, sondern auf 128 GB an GDDR7. Entsprechend verfügt die GPU über GDDR7-Speichercontroller und physikalische Interfaces, um diese Art von Speicher anzubinden.

Natürlich dauerte es nicht lange, bis der GPU für Rubin CPX auch die Möglichkeit nachgesagt wurde, dass NVIDIA diese für die kommende GeForce-Generation verwenden könne. Doch auch wenn das Rendering entsprechende Strukturen erkennen ließen, es ist eher unwahrscheinlich, dass die für Rubin CPX verwendete GPU für den Endkundenbereich geeignet ist.

Dies scheint sich nun auch zu bestätigen. Der im GeForce-Segment für gewöhnlich gut informierte Leaker kopite7kimi sprach auf X davon, dass die für Rubin CPX verwendete GPU auf den Namen GR212 hört und damit nicht aus der Serie stammt, die für den GeForce-Einsatz vorgesehen ist. Bisher war nicht einmal klar, ob die Rubin-Architektur überhaupt eine Endkunden-Version erhalten wird.

Neben der GR212-GPU wird es auch noch die GR100-GPU geben, die wiederum aus zwei GR102-Chips besteht, die zusammengesetzt werden. Ähnlich ist NVIDIA auch für Blackwell bzw. GB100 vorgegangen. Die GR100-GPU bildet den Grundbaustein für NVIDIAs nun fertige Vera-Rubin-Plattform, die wir gestern ausführlich erläuterten.

Die GR20X-Serie wird analog zu Blackwell (GB202, GB203, GB205, GB206, GB207) wohl ihre Rubin-basierten Ableger bekommen, die dann wiederum Bestandteil der GeForce-RTX-60-Serie werden sollten. Auch zum "Wann" hat kopite7kimi eine Orientierung: 2H 2027, also in der zweiten Jahreshälfte 2027 soll es soweit sein, was wiederum bedeutet, dass die aktuelle GeForce-RTX-50-Serie noch mehr als ein Jahr durchhalten muss – selbst wenn es zu einem Super-Refresh kommen sollte.

AMDs nächste Radeon-Generation auf Basis der RDNA-5-Architektur ist wohl ebenfalls für Mitte 2027 angedacht.