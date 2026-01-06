Werbung

Nachdem die GeForce RTX 5090 Lightning Z von MSI gestern nach einer entsprechenden Vorankündigung bereits ihre offizielle Premiere feierte, folgte nun auch die Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 Infinity. Da die GeForce RTX 5090 als Basis zum Einsatz kommt, müssen wir über diesen Umstand wohl keinerlei Worte verlieren. Allerdings kündigte NVIDIA heute auch DLSS 4.5 mit (Dynamic) Multi Frame Generation 6x an, sodass potenzielle Käufer dieser Karte dann doch noch neue Funktionen spendiert bekommen.

Herausstechendes Merkmal der AORUS GeForce RTX 5090 Infinity ist sicherlich der Kühler. Zu erkennen sind zwei Axiallüfter auf der Front, und sobald ein Blick auf die Rückseite der Karte frei wird, wird auch deutlich, dass diese beiden Lüfter ihre Abluft nach hinten hinausblasen können. Gigabyte muss das PCB der GeForce RTX 5090 also zwischen die beiden Lüfter packen – ähnlich wie dies NVIDIA bei der Founder's Edition auch tut.

Allerdings scheint Gigabyte nicht auf einen Lüfter in der Mitte verzichten zu können, denn zwischen den beiden Axiallüftern sitzt ein kleinerer Lüfter, der sicherlich dazu dient, etwas Frischluft auf die Platine zu bekommen. Ob es hier auch eine andere Lösung gegeben hätte und ob dieser dritte Lüfter wirklich notwendig ist, hängt wohl auch davon ab, ob man diesen störend wahrnehmen kann. Etwas unausgegoren wirkt diese Lösung allerdings.

Darüber hinaus besitzt die AORUS GeForce RTX 5090 Infinity auf der Stirnseite einen angewinkelten 12V-2x6-Anschluss, der etwas versenkt untergebracht ist. Mit einem seitlichen Blick auf die Karte ist auch die turbinenartige Formgebung der Karte bzw. des Kühlers gut zu erkennen.

Rings um die beiden Lüfter ist die für Gigabyte typische RGB-Beleuchtung (RGB Halo) zu erkennen. Zudem scheint es einen VBIOS-Switch zu geben, der zwischen einem Silent- und einem Performance-VBIOS wechseln lässt. Mit einem 12V-2x6-Anschluss dürfte das Power-Limit der Karte auf 600 W festgelegt sein. Hinsichtlich der Abmessungen kommt die AORUS GeForce RTX 5090 Infinity auf 145 mm in der Höhe, 330 mm in der Länge und belegt laut der Bilder etwa drei Slots.

Keine Informationen gibt es darüber, ab wann die AORUS GeForce RTX 5090 Infinity im Handel erhältlich sein wird.