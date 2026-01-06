Werbung

Neben DLSS 4.5 und (Dynamic) Multi Frame Generation 6x für das KI-gestützte Rendering will NVIDIA diese KI-Unterstützung auch in anderen Bereichen etablieren. Bereits zur Vorstellung der Blackwell-Generation sprach NVIDIA darüber – sowohl in Form der Interaktion mit NPCs, wie auch in der Unterstützung des Spiels über den G-Assist.

In diesem Jahr soll der Ausblick nun Wirklichkeit werden. So soll der PUBG Ally im Jahre 2026 verfügbar sein. Beim PUBG Ally handelt es sich um einen KI-unterstützten Charakter, den Krafton als CPC (Co-Playable Character) bezeichnet. Der Spieler kann sich mit diesem CPC unterhalten, bekommt im Spiel Hilfe, kann diesen aber auch anweisen, bestimmte Aktionen durchzuführen. Dabei passt sich der CPC der Spielweise an bzw. nimmt auch langfristige Aufgaben an.

Die Ausführung der KI-Modelle erfolgt dabei lokal und setzt keinerlei Cloud-Instanz voraus. Allerdings sind viele Spiele selbst im Kampagnen-Modus inzwischen auf eine aktive Internetverbindung angewiesen. Im Falle von PUBG findet das grundsätzliche Gameplay aber ohnehin in Form eines Multiplayers statt.

Ebenfalls in diesem Jahr erscheinen soll ein Update für Total War: PHARAOH. Ein Berater im Spiel soll den Spieler dabei unterstützen, die Spielmechanik besser zu verstehen, Fehler zukünftig zu vermeiden oder bessere Entscheidungen im Spiel zu treffen.

Die Optimierung der Software und Schnittstellen sorgt im Datacenter-Bereich für eine stetige Steigerung der Leistung. Durch eine erneute Quantifizierung mit niedrigerer Genauigkeit erfolgt ebenfalls eine Beschleunigung in der Ausführung der Modelle. In der LLM-Leistung führt NVIDIA eine Leistungssteigerung von 30 bis 40 % von September 2025 bis Januar 2026 an.

Bereits die Ada-Lovelace-Architektur unterstützte das FP8-Datenformat. Mit Blackwell kam FP4 hinzu und für diese Datenformate bietet NVIDIA einige Modelle auch in optimierter Fassung (NVFP4 und NVFP8) an. Diese sorgen dann dafür, dass die KI-Modelle auf kompatibler Hardware um mehrere Faktoren schneller ausgeführt werden können, dabei aber deutlich weniger Speicherplatz im VRAM belegen.

In der Generierung von Videos führt NVIDIA beispielhaft die Erstellung eines Videos in 4K an. Was normalerweise etwa 15 Minuten dauert, soll mittels NVFP8-optimiertem KI-Modell und einem Upscaling in drei Minuten möglich sein. ComfyUI wird ab Februar die entsprechenden Schnittstellen und Softwarepakete unterstützen.

Software des DGX Spark ebenfalls weiter verbessert

Die eben erwähnten Verbesserungen in der Leistung, rein durch die Optimierung der Software, spielen auch für das KI-Komplettsystem DGX Spark eine Rolle.

Auch hier hat es in den vergangenen Wochen und Monaten eine stetige Weiterentwicklung gegeben, welche teilweise zu einem Leistungsplus um den Faktor zwei führt.

Auch hier gibt NVIDIA ein Beispiel an. Die Erstellung eines KI-Videos aus einem Text-Prompt dauert auf einem MacBook Pro etwa acht Minuten. Auf dem DGX Spark soll dies in einer Minute möglich sein.

Auch in der Erstellung von Spielen soll der DGX Spark ein sinnvolles Werkzeug sein, mit dem bestimmte Aufgaben ausgelagert werden können. Somit sollen bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit erreicht werden können. Da die Ausführung der verwendeten KI-Modelle lokal erfolgt, verbleiben die verwendeten Daten in einem gesicherten Bereich und zudem entstehen keine Kosten durch die Nutzung entsprechender Online-Services.