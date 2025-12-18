Werbung

Immer wieder tauchen Hinweise zu einer größeren diskreten Battlemage-GPU auf. Bisher bietet Intel hier nur die BMG-G21-GPU mit bis zu 20 Xe2-Kernen, wie sie beispielsweise bei der Arc B580 (Test) zum Einsatz kommt. Dieses Mal ist es das Changelog zum XPU Manager, das für die Version 1.3.5 die Unterstützung für die BMG-G31-GPU ankündigt – "Support for BMG-G31 device".

Wie groß die BMG-G31-GPU im Ausbau genau ausfallen wird, ist ebenso unkar, wie die Frage, ob diese nur für Arc-Pro-Modelle verwendet wird oder ob wir tatsächlich auch eine Arc B770 oder dergleichen sehen werden.

Die BMG-G21-GPU lässt Intel bei TSMC in 5 nm fertigen. Eine BMG-G31-GPU soll auf 32 Xe2- im Vergleich zu bisher 20 Xe2-Einheiten kommen. 60 % mehr Funktionseinheiten sollten sich auch in einer 60 % höheren Rohleistung niederschlagen. Allerdings ist die BMG-G21-GPU mit 272 mm² für die gebotene Leistung schon nicht wirklich klein, eine BMG-G31-GPU dürfte auf mehr als 400 mm² kommen. Das Speicherinterface dürfte mit 256 Bit deutlich breiter als bisher ausfallen.

Wann wir konkrete Hardware mit BMG-G31-GPU sehen werden, bleibt indes weiter unklar. Die Informationslage zu einem baldigen Release wird aber immer eindeutiger, wenngleich es noch an konkreten Spezifikationen wie der Speicherausstattung und der TDP fehlt. Diese Spezifikationen dürften aber auch davon abhängig sein, in welchen Markt Intel mit einer solchen GPU möchte.