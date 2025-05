Werbung

Noch vor der Computex präsentiert ASUS einige seiner Grafikkarten nun auch in komplett weißer Optik. Erste Hinweise darauf gab es in den vergangenen Tagen bereits in diversen Social-Media-Kanälen, aber man ging davon aus, dass ASUS erst auf der Computex die Hüllen fallen lässt. Nun ist es aber ein paar vorher schon soweit und sicherlich darf über den Gehalt der Neuigkeit einer schon erschienenen und nun in weiß gehaltenen Karte gestritten werden.

Die Modelle der ROG Astral RTX 5080 und 5090 sind vom Aufbau natürlich identisch zu den bisher schon erschienen Modellen und daher kommen sie mit dem vielfach diskutierten vierten Lüfter auf der Rückseite. Die Backplate und Verkleidung des Kühlers sind nun aber eben weiß gehalten.

Die weiße ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti verfügt über die ebenfalls schon bei anderen Modellen eingesetzte Phasenwechsel-Wärmeleitpaste und von diesem Modell wird es zudem eine BTF-Variante geben.

Schlussendlich wäre da noch die ASUS Prime GeForce RTX 5070 mit einem nur 2,5 Slot dickem Aufbau des Kühlers, so dass dieses Modell weiterhin SFF-Ready ist. Hier setzt ASUS ebenfalls auf die Phasenwechsel-Wärmeleitpaste.

Zur Verfügbarkeit und Preis der neuen Modelle macht ASUS folgende Angaben:

Verfügbarkeit und Preis der weißen Modelle in der GeForce-RTX-50-Serie von ASUS

Preis Verfügbarkeit ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 White Edition 32GB - Q3 2025 ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 White Edition 16GB - Q3 2025 ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti White OC Edition 16GB 1.129 Euro Ende Mai 2025 ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti BTF White Edition 16GB - Q3 2025 ASUS Prime GeForce RTX™ 5070 White OC Edition 12GB 749 Euro Ende Mai 2025

Ab Ende Mai erhältlich sein sollen die Prime GeForce RTX 5070 White OC Edition und TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti White OC Edition, während auf die BTF- sowie Astral-Varianten noch ein paar Wochen gewartet werden muss. Bei den Karten, die später auf den Markt kommen, kennen wir noch keinen Preis.

Passende weiße Netzteile

Zu den weißen Grafikkarten hat ASUS die passenden weißen Netzteile im Programm. So gibt es ein ROG Thor 1200W Platinum III White Edition für die leistungsstärkeren Karten. Aber auch mit einem TUF Gaming 1000W Gold White Edition und Prime 750W Gold Netzteil lassen sich die meisten Karten problemlos versorgen. Die weißen Netzteile sind allerdings nicht neu – zumindest nicht soweit wir dies wissen. ASUS verweist auf diese Modelle im Zusammenhang mit den nun präsentierten weißen Grafikkarten.