Werbung

Wirft man einen Blick auf die Produktseite bei den Grafikkarten von MSI, fällt hier schnell auf, dass bei den Karten der Radeon-RX-7000-Serie nur noch drei Modelle aufgeführt werden. Dies wären die Radeon RX 7600 MECH 2X CLASSIC 8G OC, die Radeon RX 7900 XT GAMING TRIO CLASSIC 20G und die Radeon RX 7900 XTX GAMING TRIO CLASSIC 24G.

Filtert man nun auch im Geizhals-Preisvergleich nach allen Grafikkarten der Radeon-RX-7000-Serie von MSI, so wird hier nur noch ein Modell aufgeführt: Die oben genannte Radeon RX 7900 XT GAMING TRIO CLASSIC 20G.

Dies machte offenbar nicht nur uns stutzig, wie ein Posting von HardwareUnboxed zeigt:

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Wir hatten uns ebenfalls auf die Suche nach einer Antwort auf die Frage gemacht, warum MSI sein Angebot offenbar zurückführt und entsprechende Karten am Markt gar nicht mehr vorzufinden sind.

Inzwischen haben wir eine Antwort von MSI bekommen:

Unser Fokus liegt derzeit im Bereich Grafikarten tatsächlich eher bei den RTX-Karten. Trotzdem ist die Zusammenarbeit mit AMD essenziell und von höchster Relevanz für uns. Insbesondere im Bereich der Mainboards sehen wir hier eine sehr positive Entwicklung. - so MSI gegenüber Hardwareluxx

Man bestätigt also, dass das Angebot an Grafikkarten von AMD-GPUs aktuell kein Fokus von MSI sei und man sich stattdessen auf die GeForce-RTX-Karten von NVIDIA konzentriere. Dies soll aber keinesfalls bedeuten, dass es keine Zusammenarbeit mit AMD mehr gäbe. Bei den Mainboards arbeitet man weiterhin zusammen und sieht in diesem Bereich eine sehr positive Entwicklung.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Zusammenarbeit zwischen MSI und AMD sich offenkundig von der anderer Boardpartner unterscheidet. Zum Start der Radeon-RX-7900-Serie war MSI nicht dabei, auch MBA-Karten gab es von MSI nicht. Ein Jahr später wiederholte sich dies mit der Vorstellung der Radeon RX 7800 XT und Radeon RX 7700 XT. Auch hier fehlte MSI zum Start und brachte seine Modelle erst später auf den Markt.

Welche Auswirkungen der Rückzug für MSI als Anbieter der Grafikkarte hat, der sich nun maßgeblich auf NVIDIA konzentriert, ist nicht bekannt. Für AMD scheint jedenfalls ein weiterer Partner langsam wegzufallen, der gute Custom-Designs umsetzen konnte.