Auch wenn die Veröffentlichung der ersten Blackwell oder Ada-Lovelace-Next-Grafikkarten noch bis Anfang 2025 dauern könnte, reißen die Gerüchte rund um NVIDIAs neue Grafikkarten-Generation für Gamer natürlich nicht ab. Neue Posts auf X sprechen davon, dass NVIDIA den Einsatz von MCM-GPUs (Multi Chip Module) plane. Zumindest für den AI-Chip GB100 sind diese Gerüchte im Umlauf.

Als unabhängige Hardware-Redaktion vertrauen wir natürlich stets auf eine seriöse Berichterstattung. Wie es bei nicht vorhandenen Fakten der Fall ist, gehören Gerüchte und Spekulationen nun einmal dazu. Dies einmal vorab.

Die neuen Gerüchte zu Blackwell wurden wiederholt von X-User kopite7kimi veröffentlicht. Laut seiner Formulierung scheint es so zu sein, dass NVIDIA mit dem GB100-Chip auf ein MCM-Design setzen wird. Der GB100 wird dabei nicht den Weg in den Consumer-Markt finden, sondern ist für den boomenden AI-Bereich gedacht.

Unklar ist allerdings, ob der GB100 aus einer Einheit bestehen wird oder ob der GB100 in WIrklichkeit aus zwei GB102-Chips gebildet wird, die eine Nummer kleiner sind.

Sofern NVIDIA tatsächlich im professionellen AI-Bereich auf ein MCM-Design setzen wird, bedeutet dies allerdings nicht zwingend, dass NVIDIA dies auch für die fünf durchgesickerten Consumer-GPUs so vollziehen wird. Die Gerüchte sprechen vom GB202 als Flaggschiff, der wahrscheinlich für die GeForce RTX 5090 dienen wird, sollte diese so seitens NVIDIA getauft werden. Darunter sollen dann die kleineren Chips folgen: GB203, GB205, GB206 und GB207. Dabei soll es keine GB204-Chips geben.

Doch der X-User kopite7kimi hatte noch einen weiteren, interessanten Post bei X hinterlassen:

Laut seiner Wortmeldung soll sich die Anzahl der GPCs (Graphics Processing Cluster) und TPCs (Texture Processing Cluster) bei Blackwell gegenüber Ada Lovelace (RTX 40) nicht großartig ändern. Wohl aber soll es erhebliche Änderungen in der Einheitenstruktur geben.

GDDR7-Speicher eher mit GB202 und GB203

Es sind zudem bereits Gerüchte durchgesickert, dass NVIDIA bei einigen der RTX-50-Grafikkarten auf den neuen GDDR7-Speicher setzen könnte. Dieser ist mit bis zu 36 GBit/s nicht nur bedeutend schneller, sondern soll zudem eine bessere Energie-Effizienz bis zirka 25% bieten. Auch wir haben zu den RTX-50-Modellen eine hoch spekulative Tabelle angefertigt gehabt, die wir noch einmal aufzeigen wollen.

GeForce-RTX-50-Serie: Hoch spekulativ Modell GPU Speicher Anbindung Bandbreite RTX 5090 GB202 32 GB (GDDR7 36 GBit/s) 512 Bit 2.304 GByte/s RTX 5080 GB203 20 oder 24 GB (GDDR7 36 GBit/s) 320 / 384 Bit 1.440 / 1.728 GByte/s RTX 5070 Ti GB205 16 GB (GDDR6X 21 GBit/s) 256 Bit 672 GByte/s RTX 5070 GB205 16 GB (GDDR6X 21 GBit/s) 256 Bit 672 GByte/s RTX 5060 Ti GB206 10 oder 12 GB (GDDR6 18 GBit/s) 160 / 192 Bit 360 / 432 GByte/s RTX 5060 GB207 10 oder 12 GB (GDDR6 18 GBit/s) 160 / 192 Bit 360 / 432 GByte/s

Da die "GeForce RTX 5090" mit einem 512 Bit breiten Speicherinterface aufwarten soll, ergäbe sich als logischer Speicherausbau (siehe Sonderartikel zum VRAM-Speicherausbau und dessen Anbindung) für das Flaggschiff mit dem GB202-Chip eine VRAM-Speicherkapazität von 32 GByte. Kommt der 36 GBit/s schnelle GDDR7-Speicher zum Einsatz, ergäbe sich eine effektive Speicherbandbreite von 2.304 GByte/s. Mit GDDR7-Chips mit 32 GBit/s Durchsatz wären es hingegen immer noch beeindruckende 2.048 GByte/s.

Eine mögliche GeForce RTX 5080, sollte diese den GB203-Chip erhalten, könnte von NVIDIA entweder mit 20 oder 24 GB Speicher ausgestattet werden. Schaut man sich die Vergangenheit von NVIDIAs Grafikkarten an, so erachten wir die 20-GB-Version für realistischer. In diesem Fall könnte der GDDR7-Speicher mit 320 Bit angebunden werden, was mit 36-GBit/s-Chips in 1.440 GByte/s münden würde. 1.280 GByte/s wären es mit 32-GBit/s-Chips.

Nun kann man natürlich frei weiter spekulieren und annehmen, dass auch die restlichen Grafikkarten den GDDR7-Speicher erhalten werden. Doch auch das ist eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass NVIDIA ab dem GB205-Chip den noch immer flotten GDDR6X-Speicher vorschreiben wird.

Unklar: PCIe 4.0 x16 oder PCIe 5.0 x16

Ferner stellt sich natürlich auch die Frage, über welches Interface die Grafikkarten mit der CPU Kontakt aufnehmen werden. Wird es PCIe 4.0 x16 oder doch PCIe 5.0 x16? Sowohl AMD als auch Intel bieten bereits entsprechende Plattformen an, die PCIe 5.0 x16 unterstützen. Ob NVIDIA allerdings mit Blackwell schon den Wechsel von PCIe 4.0 x16 auf PCIe 5.0 x16 vornehmen wird, was die Bandbreite von 31,5 GByte/s auf 63,02 GByte/s verdoppeln würde, ist nicht geklärt und das wird sich wohl auch erst dann endgültig klären lassen, wenn NVIDIA die technischen Eigenschaften veröffentlicht. Generell ist natürlich wieder zu erwarten, dass NVIDIA bei den kleinen Grafikkarten mit der GB206- und GB207-GPU nur ein PCIe-x8-Interface diktieren wird.

Und somit brodelt die Gerüchteküche weiter, was NVIDIAs zukünftige Grafikkarten angeht. Bis faktenreiche Informationen vorliegen, wird noch einiges an Zeit vergehen. Aktuell hat NVIDIA nämlich keine Eile und so ist zumindest mit den großen Karten, "GeForce RTX 5090" und "GeForce RTX 5080", als erstes ab 2025 zu rechnen. Bis zur offiziellen Ankündigung mit Einfließen der technischen Daten, bleibt es bis dahin eben bei den Gerüchten und Spekulationen.