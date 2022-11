Werbung

Unter dem Motto "together we advance_gaming" hat AMD die Navi-3x-GPUs auf Basis der RDNA-3-Architektur vorgestellt. AMD befindet sich aktuell in eng gepackten Wochen der Neuvorstellungen: Die Ryzen-7000-Prozessoren (Test), nun RDNA 3 und die nächste Radeon-RX-Generation, kommende Woche die EPYC-Prozessoren mit Zen-4-Kernen und Anfang Januar dann die mobilen Ryzen-Prozessoren der nächsten Generation.

Aber nun zu den Grafikkarten der Radeon-RX-7000-Generation. Die RDNA-3-Generation sollte mindestens ein um 50 % besseres Verhältnis von Leistung pro Watt erreichen. Zunächst einmal ging AMD auf die Tatsache ein, dass die Navi-3x-Serie ein Chiplet-Design ist. Das Package besteht aus einem zentralen Graphics Chiplet Die (GCD) und mehreren Memory Chiplet Dies (MCD). Der GCD wird in 5 nm bei TSMC gefertigt, der MCD in 6 nm – ebenfalls bei TSMC. Das sind auch nicht die einzigen Parallelen zu den Ryzen-Prozessoren.

Die Radeon RX 7900 XTX und Radeon RX 7900 XT sind die ersten beiden Modelle dieser neuen Generation.

Gegenüberstellung der Navi-3x-GPUs

Radeon RX 7900 XTX Radeon RX 7900 XT GPU Navi 31 Navi 31 GCDs 1x 1x Chipgröße des GCD 300 mm² 300 mm² MCDs 6x 5x Chipgröße des MCD 37,5 mm² 37,5 mm² FP32-Recheneinheiten 12.288 10.752 Shader Engines 6 6 Shader Arrays 12 12 Workgroups (WGP) 48 42 Compute Units (CU) 96 84 Game-Takt 2.300 MHz 2.000 MHz Infinity Cache 96 MB 80 MB Speicher GDDR6 GDDR6 Speicherkapazität 24 GB 20 GB Speicherinterface 384 Bit 320 Bit TDP 355 W 300 W Preis 999 US-Dollar 899 US-Dollar

In jedem der MCDs befinden sich 16 MB an Infinity Cache, so dass die Navi-31-GPU auf insgesamt 96 MB kommt. Zum Vergleich: Navi 21 brauchte es auf 128 MB an Infinity Cache. Aber AMD hat eine zweite Generation des Infinity Cache entwickelt, der eine höhere Hit-Rate besitzen soll. Somit wird die geringfügig kleinere Kapazität kompensiert. Ein GCD und sechs MCDs kommen auf 58 Milliarden Transistoren. Die AD102-GPU der GeForce RTX 4090 bringt es auf 76 Milliarden Transistoren und benötigt eine Chipfläche von 608,3 mm².

Zwischen dem zentralen MCD und den sechs MCDs kommt der Infinity Fabric Interconnect auf eine Bandbreite von 5,3 TB/s. An die MCDs angebunden sind die Speichercontroller für den GDDR6-Speicher. Die Radeon RX 7900 XTX besitzt 24 GB, die Radeon RX 7900 XT 20 GB.

Im Gegensatz zu NVIDIAs aktueller Ada-Lovelace-Generation unterstützen die neuen Radeon-Karten DisplayPort 2.1. AMD wurde auch nicht müde zu betonen, dass selbst das Spitzenmodell, die Radeon RX 7900 XTX nur 355 W verbrauchen soll. Zudem sei kein neuer Stromanschluss notwendig. Die beiden neuen Karten kommen mit zweimal 8-Pin aus.

Zur Leistung äußerte sich AMD noch eher zurückhaltend. Die Radeon RX 7900 XTX sei in UHD um bis zu 70 % schneller als eine Radeon RX 6950 XT. Verbesserungen soll es vor allem in der Raytracing-Leistung geben.

Neben der Hardware gibt es auch eine erste Ankündigung zu neuen Software-Funktionen. FSR 3 soll eine verbesserte Bildqualität bieten und nutzt dazu auch eine temporale Komponente. Die genauen Details stehen hier noch aus. FSR 3 soll 2023 offiziell eingeführt werden.

Beide Grafikkarten sollen ab dem 13. Dezember verfügbar sein. Die Radeon RX 7900 XTX soll 999 US-Dollar kosten, die Radeon RX 7900 XT 899 US-Dollar. Euro-Preise kennen wir noch keine.

Der Event von AMD läuft aktuell noch. Wir werden diese Mitteilung kontinuierlich aktualisieren.