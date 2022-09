ProjectBeyond: NVIDIA startet Kampagne für nächste GeForce-Generation (2. Updatae)

Bei NVIDIA hat man offenbar den Beginn der Marketing-Kampagne für die nächste GeForce-Generation gestartet. Alle Social-Media-Accounts haben zusammen mit dem Hashtag #ProjectBeyond ein kurzes und mysteriöses Teaser-Video veröffentlicht.

Details lassen sich aus dem Video nicht herauslesen. Über die kommenden Tage dürfte es aber weitere Hinweise und weitere Veröffentlichungen geben. Nicht zwangsläufig muss #ProjectBeyond auch etwas mit der nächsten GeForce-Generation zu tun haben. Hier heißt es wohl: Abwarten!

1. Update:

Die für gewöhnlich gut informierte Seite Videocardz hat passen zum Teaser eine Grafik enthalten, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist. Demnach plant NVIDIA ein spezielles Segment auf der GPU Technology Conference, welches sich mit dem Thema GeForce beschäftigt. In der Vergangenheit hat NVIDIA immer versucht dies zu trennen – die GTC eben als Hausmesse für Hard- und Software im Workstation- und Server-Segment zu etablieren.

Am 20. September soll es nun aber auch eine GeForce-Präsentation geben.

2. Update

Inzwischen hat NVIDIA die Ankündigung offiziell gemacht. Auf GeForce.com heißt es:

GeForce Beyond: A Special Broadcast At GTC 2022 with Jensen Huang

"PC enthusiasts, don’t miss the GeForce Beyond special broadcast!

On September 20th, NVIDIA founder and CEO Jensen Huang will open his GTC 2022 keynote with our latest breakthroughs in gaming, creating, and graphics technology.

NVIDIA GTC is the world’s leading technology conference, where NVIDIA and its partners demonstrate how NVIDIA technologies help solve the world’s toughest computing, scientific and engineering challenges."