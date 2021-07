PowerColor listet erste Radeon RX 6600 (XT)

In Form der Radeon RX 6600M für Notebooks und Radeon Pro 6600M für den Workstation-Markt hat es die Navi-23-GPU bereits in zwei Produktlinien geschafft, von der Desktop-Variante alias Radeon RX 6600 XT und Radeon RX 6600 fehlt allerdings noch jede Spur. Angekündigt wurden kleinere Radeon-RX-Karten für das erste Halbjahr 2021 bereits im Januar.

Doch allzu lange dürfte es mit dem Start nicht mehr dauern. PowerColor hat schon die entsprechenden Kategorien auf seiner Webseite vorbereitet. Dort finden sich bereits die Einträge zu einer Radeon-RX-6000- und Radeon-RX-6600-XT-Serie. Fotos der Karten oder technische Daten verbergen sich dahinter allerdings noch nicht.

Wir wissen aber schon ganz gut, was uns in etwa erwarten wird. Die Navi-23-GPU verfügt maximal über 2.048 Shadereinheiten (32 CUs), die Radeon RTX 6600 wird allerdings mit 1.792 Shadereinheiten (28 CUs) auskommen müssen. Der Infinity Cache wird 32 MB groß sein. Die 4 oder 8 GB an GDDR6 Grafikspeicher sind über ein 128 Bit breites Speicherinterface angebunden und kommen auf eine Speicherbandbreite von 256 GB/s. Noch keine Informationen sind zur Leistungsaufnahme durchgesickert.

Offen sind zudem noch ein Datum der Vorstellung, Verfügbarkeit und den Preisen zur Radeon RX 6600 (XT).

Gegenüberstellung der Navi-GPUs Anzahl der Tranistoren Chipgröße max. CUs Infinity Cache Navi 21 26,8 Milliarden 519,8 mm² 80 128 MB Navi 22 17,2 Milliarden 336 mm² 40 96 MB Navi 23 11,06 Milliarden 237 mm² 32 32 MB

Mit 237 mm² ist die Navi-23-GPU deutlich kleiner als Navi-21-GPU mit mehr als doppelt so vielen CUs. AMD bringt aber auch weniger als die Hälfte an Transistoren darauf unter und der Infinity Cache ist nur noch ein Viertel so groß. Die auf Takt optimierte RDNA-2-Architektur kann im Zusammenspiel mit der Fertigung in 7 nm bei der Radeon Pro W6600 einen Takt von 2.900 MHz erreichen. Einen ähnlich hohen Takt erwarten wir für die Radeon RX 6600 XT.

Für das Referenzdesign der Radeon RX 6600 (XT) sieht AMD offenbar eine Kühllösung mittels eines zentralen Axiallüfters vor. Die Stromversorgung erfolgt mittels eines 8-Pin-Anschlusses. Weitere Details stehen aber wie gesagt noch aus.