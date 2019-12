ASRock veröffentlicht technische Daten zur Radeon RX 5600 XT Challenger

Das AMD mit der Radeon RX 5600 XT einen weiteren Navi-Ableger plant, wird bereits seit einigen Wochen in den Gerüchten behandelt. Erste Produktbilder der Karten gibt es bereits (wenngleich diese sich rein äußerlich nicht von anderen Navi-Modellen unterscheiden) und nun hat ASRock die Produktseite zu einer Radeon RX 5600 XT Challenger D 6G OC freigeschaltet. Dies legt einmal mehr nahe, dass ein baldiger Start zu erwarten ist, auch wenn es sich bei der Freischaltung durch ASRock sicherlich um ein Versehen handelt.

Die technischen Daten lesen sich wie folgt: Die GPU basiert auf der aktuellen Navi-Generation mit RDNA-Architektur. Mit der Radeon RX 5700 (XT) und der Radeon RX 5500 XT gibt es bereits drei Karten der Navi-Generation. Wie bei allen Navi-Karten ist die Rede von einer "2nd Gen 7nm GPU" – auf der Radeon VII kam mit der Vega 20 die erste Generation der Fertigung in 7 nm für eine GPU von AMD zum Einsatz. AMD wird für die Radeon RX 5600 XT die gleiche Navi-10-GPU verwenden, wie für die Radeon RX 5700. Allerdings gibt es ein paar Beschränkungen hinsichtlich der Speicheranbindung und des Taktes.

Gegenüberstellung der Radeon RX 5700 Serie Modell Radeon RX 5700 XT Radeon RX 5700 Radeon RX 5600 XT Radeon RX 5500 XT Preis ab 369 Euro ab 309 Euro - ab 179 Euro Technische Daten GPU Navi 10 Navi 10 Navi 10 Navi 14 Fertigung 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Transistoren 10,3 Milliarden 10,3 Milliarden 10,3 Milliarden 6,4 Milliarden GPU-Takt (Basis) 1.605 MHz 1.465 MHz 1.235 MHz 1.607 MHz GPU-Takt (Game) 1.755 MHz 1.625 MHz 1.460 MHz 1.717 MHz GPU-Takt (Boost) 1.905 MHz 1.725 MHz 1.620 MHz 1.845 MHz Speichertakt 1.750 MHz 1.750 MHz 1.500 MHz 1.750 MHz Speichertyp GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Speichergröße 8 GB 8 GB 6 GB 4 / 8 GB Speicherinterface 256 Bit 256 Bit 192 Bit 128 Bit Speicherbandbreite 448 GB/s 448 GB/s 288 GB/s 224 GB/s Shadereinheiten 2.560 2.304 2.304 1.408 Textureinheiten 160 144 144 88 ROPs 64 64 64 32 TGP 225 W 180 W - 120 W

Die Radeon RX 5600 XT bietet 2.304 Shadeinheiten. Diese sind in 36 Compute Units organisiert. Hinzu kommen 144 Textureinheiten und 64 Render Backends. Das Speicherinterface ist nur noch 192 anstatt 256 Bit breit. Zusammen mit einem reduzierten Speichertakt reduziert sich die Speicherbandbreite von 448 auf 288 GB/s. Zudem sind nur noch 6 GB an GDDR6-Speicher verbaut. Damit einher geht auch eine Reduzierung der Taktraten der GPU. So wird die Radeon RX 5600 XT einen Basistakt von 1.235 MHz zu bieten haben. In Spielen sollen es 1.460 MHz sein und im Boost bis zu 1.620 MHz. Dies sind deutlich geringere Taktraten, als bei der Radeon RX 5700 und den anderen Modellen.



Hinsichtlich der Leistung dürfte die Radeon RX 5600 XT deutlich näher an der Radeon RX 5700 liegen, als an der Radeon RX 5500 XT. Preislich dürfte sie sich in etwa zwischen den beiden Modellen positionieren und damit den Markt für Karten um die 250 Euro besetzen.

Wann AMD die Radeon RX 5600 XT offiziell vorstellen wird, ist derzeit nicht bekannt. Denkbar wäre eine entsprechende Ankündigung auf der CES in Las Vegas, die gleich zu Jahresbeginn stattfinden wird.