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ESGAMING hat mit dem EDGEFLOW ein neues Panorama-Gehäuse vorgestellt. Anders als bei vielen Fishtank-Designs kommt die Frischluft hier nicht von unten oder von der Seite. Ein um 60° angewinkeltes Mesh-Panel auf der rechten Seite soll sie direkt auf die Grafikkarte leiten. Optisch folgt das EDGEFLOW dem aktuellen Trend zu Panorama-Gehäusen: Front und linke Seite bestehen aus zwei nahtlos aneinanderstoßenden Hartglasscheiben, wodurch sich ein Sichtfeld von 270° ergibt.

Bei solchen Gehäusen ist die Belüftung oft der Schwachpunkt. ESGAMING setzt deshalb auf ein dreidimensional geformtes Metall-Mesh-Panel auf der rechten Gehäuseseite, das um 60° angewinkelt ist. Ein dort vorinstalliertes Lüftermodul ist auf die Grafikkarte ausgerichtet und versorgt sie direkt mit Frischluft. Die erwärmte Luft wird anschließend über das Lüftermodul an der Rückseite abgeführt. Ab Werk liefert ESGAMING drei ARGB-PWM-Lüftermodule mit. Zwei Module im 360-mm-Format und ein 240-mm-Modul an der Rückseite. Die Drehzahl lässt sich per PWM an die Systemlast anpassen, die ARGB-Beleuchtung soll hingegen die Panorama-Optik unterstreichen. Wie viele Lüfter genau verbaut sind, nennt der Hersteller nicht.

Die technischen Daten zum ESGAMING EDGEFLOW Hersteller und Modell ESGAMING

EDGEFLOW Gehäusetyp Panorama-Gehäuse (270°), Zwei-Kammer-Aufbau Farben schwarz, weiß Seitenteile / Front Front und linke Seite: Hartglas (nahtlos)

Rechte Seite: Metall-Mesh, um 60° angewinkelt Mainboard-Formate ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

BTF ATX, BTF Micro-ATX (Rückseitenanschluss) Max. Grafikkartenlänge 435 mm (inkl. Grafikkartenstütze) Max. CPU-Kühlerhöhe 175 mm Radiatoren Deckel: bis 360 mm Vorinstallierte Lüfter 3x ARGB-PWM-Lüftermodule:

2x 360 mm (davon eines im angewinkelten Seitenteil)

1x 240 mm (Rückseite) Laufwerke HDD-Käfig mit Schwenktür Front-I/O 1x USB Type-C (USB 3.2 Gen2x2, bis 20 Gbit/s)

1x USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)

1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse

Power- und Reset-Taster Kabelmanagement Bis 65 mm hinter dem Mainboard-Tray

2 Gummidurchführungen, 3 Klettbänder Besonderheiten Werkzeuglos abnehmbare Seitenteile und Front

Herausnehmbarer Lüfterhalter am Mesh-Seitenteil

Anti-Vibrations-Pads auf der Netzteilabdeckung Abmessungen / Gewicht k. A. Preis / Verfügbarkeit k. A. / über autorisierte ESGAMING-Distributoren

Seitenteile und Front lassen sich ohne Werkzeug abnehmen. Der Lüfterhalter auf der angewinkelten Seite ist herausnehmbar, sodass Lüfter außerhalb des Gehäuses montiert werden können, wo mehr Platz ist. Der HDD-Käfig ist als Schwenktür ausgeführt, was den Ein- und Ausbau von Laufwerken deutlich vereinfacht. Auf der Netzteilabdeckung sitzen zudem Schaumstoffpads, die das Netzteil zusätzlich fixieren und Vibrationen sowie Betriebsgeräusche dämpfen sollen.

Das Front-I/O-Panel ist seitlich an der Front angebracht und soll so sowohl auf dem Schreibtisch als auch auf dem Boden gut erreichbar sein. Es bietet folgende Anschlüsse:

einen USB-Typ-C-Port mit bis zu 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen2x2)

einen USB-3.2-Gen1-Port (5 Gbit/s)

eine kombinierte Kopfhörer-/Mikrofonbuchse

Power- und Reset-Taster

Das EDGEFLOW nimmt Mainboards im ATX-, Micro-ATX- und Mini-ITX-Format auf. Hinzu kommt die Unterstützung für Back-Connect-Anschlüsse im ATX- und Micro-ATX-Format, bei denen die Anschlüsse auf der Rückseite der Platine liegen. Die Kabel verschwinden dann hinter dem Mainboard-Tray. Grafikkarten dürfen bis zu 43,5 cm lang sein, eine Stütze gegen Durchhängen liegt bei und sollte auch genutzt werden. CPU-Luftkühler finden bis zu einer Höhe von 17,5 cm Platz und im Deckel lässt sich ein 360-mm-Radiator montieren. Durch den Zwei-Kammer-Aufbau stehen hinter dem Mainboard-Tray bis zu 6,5 cm für die Kabelführung zur Verfügung, sodass ESGAMING auch an das Kabel-Management gedacht hat. Zwei Gummidurchführungen und drei Klettbänder sind im Lieferumfang enthalten.

Angeboten wird das ESGAMING EDGEFLOW in Schwarz und Weiß. Vertrieben wird es ausschließlich über autorisierte Distributoren von ESGAMING. Einen Preis und einen Termin für den Marktstart nennt der Hersteller bislang nicht. Ob und über welche Händler das Gehäuse auch in Deutschland erhältlich sein wird, ist ebenfalls noch offen.