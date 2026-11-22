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Der chinesische Hardwarehersteller ESGAMING hat mit dem ZERO MAX ein neues Gaming-Gehäuse vorgestellt, das durch eine ungewöhnliche Luftführung die Kühlung leistungsstarker Grafikkarten verbessern will. Statt die Frischluft wie üblich senkrecht von unten in das Gehäuse zu befördern, setzt der Hersteller auf einen um acht Grad geneigten Lufteinlass. Dadurch soll der Luftstrom gezielter auf die Grafikkarte treffen und deren Wärmeabfuhr unterstützen.

Die Konstruktion bietet am Gehäuseboden Platz für drei 120-mm-Lüfter. Insgesamt lassen sich in dem ZERO MAX bis zu zehn dieser Lüfter installieren, während im Deckel alternativ auch ein 360-mm-Radiator für eine Wasserkühlung untergebracht werden kann. Vier 120-mm-Lüfter gehören bereits zum Lieferumfang, davon drei an der Seite und einer an der Rückseite. Konkrete Temperaturmessungen oder Vergleichswerte zur Kühlleistung hat ESGAMING bislang aber nicht vorgelegt.

Optisch orientiert sich das ZERO MAX an den sogenannten Aquarium-Gehäusen. Eine Glasfront und ein vier Millimeter starkes Seitenteil aus gehärtetem Glas ermöglichen einen 270-Grad-Panoramablick auf die verbaute Hardware. Das Gehäuse wird in Schwarz und Weiß angeboten und misst dabei 440 × 275 × 398 mm.

Im Innenraum finden Mainboards im ATX-, Micro-ATX- und Mini-ITX-Format Platz. Grafikkarten dürfen bis zu 415 mm lang sein, womit sich auch besonders große High-End-Modelle verbauen lassen. Für CPU-Luftkühler stehen maximal 160 mm Höhe zur Verfügung. Das Netzteil wird vertikal auf der rechten Gehäuseseite montiert und darf einschließlich Kabeln bis zu 180 Millimeter lang sein.

Für Massenspeicher sind zwei Einbauplätze für 3,5-Zoll-Festplatten und ein weiterer für eine 2,5-Zoll-SSD vorgesehen. Eine herausnehmbare Montageplatte will den Einbau erleichtern. Staubfilter befinden sich an der Ober- und Unterseite des Gehäuses. Das Anschlussfeld umfasst USB 3.0, einen USB-C-Port mit bis zu 20 Gbit/s sowie einen HD-Audio-Anschluss.

Einen offiziellen Preis für Deutschland oder konkrete Angaben zur hiesigen Verfügbarkeit nennt der Hersteller nicht.