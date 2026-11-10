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NZXT hat gleich mehrere neue PC-Komponenten vorgestellt. Dazu gehören die überarbeiteten Gehäuse H7, H7 RGB+, H5 und H5 RGB+ sowie drei neue AiO-Wasserkühlungen. Eine Besonderheit der Gehäuse ist die Front- und Seitenscheibe aus einem einzigen gebogenen Temperglas-Element. Dadurch entfällt die sonst übliche sichtbare Naht an der Gehäuseecke.

Beim größeren H7 verfügen beide Varianten serienmäßig über eine zusätzliche Glasabdeckung für die Oberseite. Zusammen mit den gebogenen Front- und Seitenscheiben entsteht so ein durchgehendes Glasdesign im Vista Mode. Alternativ liegt eine Mesh-Abdeckung inklusive Lüfterhalterung bei. Das H7 bietet Platz für Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 495 mm und CPU-Kühler mit einer Höhe von maximal 188 mm. Bis zu zehn Lüfter lassen sich mit eingesetzter Mesh-Abdeckung montieren. Außerdem unterstützt das Gehäuse Back-Connect-Mainboards, bei denen die Anschlüsse auf der Rückseite des Mainboard-Trays sitzen. Das H7 RGB+ wird bereits mit drei RGB-Lüftern und einem Control Hub Lite ausgeliefert. Beim regulären H7 sind keine Lüfter enthalten.

Auch das kleinere H5 übernimmt das Konzept der einteiligen Glasfront. Allerdings unterscheiden sich die beiden Varianten bei der Oberseite. Das H5 setzt auf eine Mesh-Abdeckung. Das H5 RGB+ verfügt über eine Glasabdeckung im Vista Mode. Eine weitere Besonderheit ist der sogenannte Airflow Scoop. Dabei handelt es sich um einen seitlichen Lufteinlass, der in die Gehäuseform integriert ist und Frischluft gezielt in Richtung Grafikkarte führen soll. Grafikkarten dürfen im H5 bis zu 420 mm lang sein. Beide Varianten unterstützen zudem Radiatoren mit bis zu 360 mm. Das H5 RGB+ wird ab Werk mit einem F360-RGB-Reverse-Lüfter, einem F120-RGB-Lüfter und einem Control Hub Lite ausgestattet. Auch hier verzichtet NZXT beim Standardmodell auf vorinstallierte Lüfter.

Bei den AiO-Wasserkühlungen setzt NZXT auf Technik von Asetek. Die Kraken Plus 360 RGB nutzt eine Gen-9-Pumpe mit Kupfer-Kühlplatte und verfügt über ein 1,8 Zoll großes TFT-Display mit einer Auflösung von 360 × 360 Pixeln. Dieses arbeitet mit 60 Hz und kann Bilder, GIFs sowie Systeminformationen anzeigen. Die Konfiguration erfolgt über NZXT CAM. Zum Lieferumfang gehört außerdem ein F360-RGB-Lüfter, der drei Lüfter in einem gemeinsamen Rahmen vereint. Die Kraken Core ist dagegen als schlichtere Alternative ohne Display ausgelegt. Sie erscheint als 360-mm- und 420-mm-Variante und nutzt eine Asetek Gen 9V-Pumpe. Unter einer halbtransparenten Abdeckung sind konzentrische Ringe zu sehen. Das NZXT-Logo lässt sich magnetisch in vier Richtungen ausrichten. Auch bei diesen Modellen kommen Lüfter mit einem gemeinsamen Rahmen zum Einsatz. Der weltweite Verkaufsstart der neuen Komponenten beginnt am 10. November 2026.

Produkt Preis NZXT H7 169,90 Euro NZXT H7 RGB+ 259,90 Euro NZXT H5 89,90 Euro NZXT H5 RGB+ 139,90 Euro Kraken Plus 360 RGB 149,99 Euro Kraken Core 360 79,99 Euro Kraken Core 420 99,99 Euro F360Q Quiet Airflow 24,99 Euro F420Q Quiet Airflow 29,90 Euro C1200 Platinum ATX 3.1 199,99 Euro