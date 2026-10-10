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Am Mittwoch startete die Ausschreibung für unseren diesjährigen Modding-Contest, welchen wir bereits zum 16. Mal in Folge austragen. Zwar wurde das Gehäuse in der Ankündigung bereits namentlich genannt und auf entsprechenden Aufmacherbildern gezeigt, jedoch nicht ausführlich vorgestellt, damit sich potenzielle Bewerber einen ausführlichen Blick davon machen können.

Als Grundlage für den Modding-Contest 2026 dient das Phanteks EX5 Plus, welches zur Computex 2026 im Sommer als eher unkonventionelles Showgehäuse vorgestellt wurde. Der ATX-Mid-Tower fällt vorrangig durch seine getrennten Kammern und die bereits integrierte 360-mm-Wasserkühlung auf. Phanteks verzichtet im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern auf die inzwischen weitverbreitete offene Fish-Tank-Anordnung und ordnet die Komponenten in jeweils separaten Bereichen an. Das soll Frischluft gezielt zu Prozessor, Grafikkarte und Netzteil führen. Ein rückseitiger 120-mm-Lüfter versorgt zudem die Mainboard-Rückseite mit Luft und soll so auch Spannungswandler und Arbeitsspeicher kühlen. Diese Auslegung gibt den Moddern eine andere Ausgangsbasis als ein klassisches Gehäuse mit großer Glasfront und gemeinsamem Innenraum und schafft somit vielleicht auch etwas mehr Spielraum für durchdachte Umbauten.

Beim Phanteks EX5 Plus gehört bereits eine integrierte Wasserkühlung dazu. Die Glacier One 360S25-SE führt den Kühler mit seitlichen Anschlüssen und verdeckten Schläuchen durch den Innenraum, welcher so aufgeräumter wirken soll. Der 360-mm-Radiator sitzt dagegen an der Seite, während der Lüfterrahmen als eigene Einheit ausgeführt und über ein separates Kabel angeschlossen wird. Die Kühlung ist damit nicht nur ein optionaler Bauplatz für die Contest-Teilnehmer, sondern Teil des gelieferten Gehäuses, kann aber natürlich beliebig verändert werden.

Das 449 x 234 x 474 mm große EX5 Plus nimmt Mainboards im ATX-, Micro-ATX- und Mini-ITX-Format auf. Grafikkarten dürfen bis zu 358 mm lang und 3,6 Slots dick sein. Ein integrierter Halter stützt die Karte ab. Für Datenträger stehen jeweils ein Montageplatz für ein 3,5-Zoll-Laufwerk und ein 2,5-Zoll-Laufwerk bereit. An der Front sitzen zwei USB-A-Anschlüsse, ein USB-C-Port mit 20 GBit/s sowie ein kombinierter Audioanschluss.

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Regulär ruft Phanteks bei Caseking.de für das EX5 Plus einen Preis von 159,90 Euro auf. Für den Modding-Contest gibt es das Gehäuse für die Teilnehmer natürlich vollkommen kostenlos, genau wie ein umfangreiches Hardware-Paket mit weiteren Komponenten von AMD, MSI, ZOTAC, ADATA oder ATK, welches wir in den kommenden Tagen ebenfalls noch ausführlich vorstellen werden. Die fünf ausgewählten Teilnehmer starten am 1. Dezember mit ihren Projekten und müssen ihre Arbeit alle zwei Wochen im Hardwareluxx-Forum dokumentieren. Die fertigen Umbauten sind bis zum 18. April 2027 um 20 Uhr einzureichen. Bewerbungen sind noch bis zum 1. November möglich.

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 01. November 2026

Start am 1. Dezember 2026

Ende der Bearbeitungszeit ist am 18. April 2027, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / ausgewählte Foren-User) bis 03. Mai 2027

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

Wer noch ein bisschen Inspiration sucht, kann sich die Bilder der Gewinner-Mods aus den letzten Jahren anschauen:

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