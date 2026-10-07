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Die Ausschreibung für unseren diesjährigen Modding-Contest ist gestartet! Bereits zum 16. Mal in Folge wollen wir es fünf interessierten Hardwareluxx-Lesern und Community-Mitgliedern ermöglichen, sich kreativ zu beweisen! Wir suchen daher wieder fleißige Bastler und Modder, die aus einem taufrischen Gehäuse ein eigenständiges Projekt machen und dessen Entstehung nachvollziehbar dokumentieren. Hauptsponsor dafür ist in diesem Jahr Caseking.de, der mit Phanteks das Gehäuse und damit die Grundlage für den eigentlichen Wettbewerb stellt. Mit dabei sind aber auch zahlreiche weitere Partner wie AMD, MSI, ZOTAC, ADATA und ATK.

Als Grundlage dient in diesem Jahr das Phanteks EX5 Plus, das von den späteren Teilnehmern nach eigenen Vorstellungen umgebaut werden soll. Beim Modding sind der Kreativität grundsätzlich keine engen Grenzen gesetzt: Ein neues Farbkonzept, aufwendige Beleuchtung, ein eigens gefertigtes Seitenteil oder tiefgreifende Änderungen an Front und Innenraum können einem Gehäuse einen vollkommen anderen Charakter geben. Wichtig ist, dass das fertige System weiterhin als PC-Gehäuse funktioniert und die bereitgestellte Hardware funktional aufnehmen kann. Das Hardwarepaket wird wie üblich erst in den kommenden Tagen von uns verraten.

Auch die 2026er-Ausgabe soll an die bisherigen Modding-Wettbewerbe von Hardwareluxx anknüpfen, bei denen nicht nur klassische Umbauten mit neuen Farben und Beleuchtung entstanden, sondern auch Projekte mit eigens gefertigten Bauteilen und ungewöhnlichen Materialien. Auch in diesem Jahr wollen wir für unsere Community den Weg vom ersten Entwurf bis zum fertigen Mod sehen! Dazu gehört eine regelmäßige Dokumentation der Arbeitsschritte, damit die Community den Fortschritt verfolgen und die Teilnehmer Rückmeldungen zu ihren Projekten erhalten können.

Interessierte sollten in ihrer Bewerbung kurz vorstellen, wer sie sind und welche Erfahrung sie mit Modding oder handwerklichen Arbeiten mitbringen. Bereits umgesetzte Projekte helfen dabei, die eigenen Fähigkeiten zu zeigen. Fotos davon sind willkommen, sofern vorhanden. Ebenso wichtig ist eine konkrete Idee für das Phanteks-Gehäuse: Ein erster Entwurf oder eine Beschreibung der geplanten Änderungen macht besser deutlich, wohin sich das Projekt entwickeln soll.

Die Contest-Teilnehmer müssen ihre Arbeit später im Hardwareluxx-Forum dokumentieren. Für einen fairen Wettbewerb sollten die Projekte eigenständig entwickelt werden. Inspiration durch andere Umbauten ist Teil der Modding-Szene, eine weitgehende Kopie eines bestehenden Mods wäre dagegen kein eigenes Contest-Projekt.

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Für den Modding Contest 2026 starten wir ab sofort die Suche nach fünf ambitionierten Moddern, die sich bis ins neue Jahr hinein über das Phanteks-Gehäuse hermachen und diesem ein gänzlich neues Äußeres spendieren wollen. Dabei sind keine Grenzen gesetzt: ob giftgrüne Beleuchtung, eigenes Seitenteil oder eine komplett neue Front. Einzige Voraussetzung: Der Mod muss weiterhin die Funktion eines Gehäuses bieten und mit der gestellten Hardware funktionieren.

Start der Bewerbungsphase

Um am neuen Modding-Contest von Hardwareluxx mit Caseking.de, Phanteks, AMD, MSI, ZOTAC, ADATA und ATK sowie weiteren Hardware-Partnern teilzunehmen, suchen wir ab sofort fünf Teilnehmer, die sich in ihren Fähigkeiten messen lassen wollen. Wer sich bis zum 01. November 2026 bei uns im Forum registriert und eine kurze Bewerbung samt Username an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. sendet, erhält die Aussicht auf eines von fünf Phanteks-Gehäusen sowie die gesponserte Hardware, welche nach einem erfolgreichen Mod natürlich behalten werden darf.

Für die Bewerbung benötigen wir keinen Lebenslauf samt Passfoto. Vielmehr reicht uns eine kurze Vorstellung eurerseits, gewürzt mit einigen Daten zur Person. Außerdem soll geklärt werden, warum ihr beim Modding-Contest teilnehmen wollt. Um den Bewerber besser einschätzen zu können, sind bisherige Modding-Projekte oder Basteleien von Vorteil. Natürlich gerne mit Bildern – sofern verfügbar.

Abschließend würden wir uns über einen kurzen Ausblick in eure Schraubervision freuen: Was würdet ihr mit dem neuen Gehäuse anstellen, wenn ihr es zur freien Verfügung hättet?

Übliches Regelwerk

Startschuss für die fünf Auserwählten ist der 1. Dezember 2026. Damit die Community permanent auf dem Laufenden gehalten werden kann, erwarten wir von den Wettbewerbsteilnehmern, alle zwei Wochen ihre Bauarbeiten und Aktionen in einem Thread im Forum zu dokumentieren. Dieser Prozess wird durch Hardwareluxx und die teilnehmenden Sponsoren zeitnah kontrolliert. Die Nichteinhaltung der Dokumentationspflicht führt unweigerlich zur frühen Disqualifikation und auch dazu, dass zumindest die Hardware-Komponenten wieder zurückgegeben werden müssen. Dies schließt auch zu spät eingereichte Dokumentationen mit ein.

Der "Ideendiebstahl" ist außerdem ein Thema, das beachtet werden muss: Wenn eure Arbeit zu stark oder vollständig auf einem bereits existierenden Mod basiert, bzw. diesen kopiert, führt dies ebenso zur Disqualifikation. Inspirationen sind dabei natürlich nicht verboten, also keine Bange diesbezüglich. Wir möchten eure Kreativität damit nicht einschränken, sondern lediglich das Einreichen von zu stark nachgeahmten Beiträgen verhindern.

Durch diese Vorgehensweise ist nicht nur ein kontinuierlicher Ablauf gewährleistet, sondern man erhält auch einen unmittelbaren Einblick in die Entwicklung. Zusätzlich hat jeder Teilnehmer so natürlich auch die Chance auf hilfreiche Tipps und Anregungen aus der Community.

Um eine einheitliche Bewertungsgrundlage zu haben, muss das Case zum Ende des Contests aus verschiedensten Blickwinkeln vor einem neutralen Hintergrund fotografiert werden. Zusätzlich dürfen Detailbilder einzelner Sonderlösungen gezeigt werden. Aus allen Einsendungen wählt dann die eine Jury den Gewinner (mehr Details zu einem späteren Zeitpunkt).

Also bewirb Dich jetzt und werde Gewinner des Modding-Contests 2026!

Teilnahmebedingungen:

Neben der kleinen Bewerbung, welche an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. geschickt werden muss, ist für das Führen des Tagebuches ein Account in unserem Forum vonnöten. Das Tagebuch muss während des gesamten Contests alle zwei Wochen mit Text- und Bildmaterial versorgt werden und ausschließlich in unserem Forum verbleiben. Um eine faire Werbung für die Tagebücher zu gewährleisten, nutzt jeder Teilnehmer im Zeitraum des Wettbewerbs eine zur Verfügung gestellte Signatur, die zum entsprechenden Tagebuch führt. Mitarbeiter der teilnehmenden Sponsoren und der Hardwareluxx Media GmbH sowie Moderatoren des Forums von Hardwareluxx sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 01. November 2026

Start am 1. Dezember 2026

Ende der Bearbeitungszeit ist am 18. April 2027, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / ausgewählte Foren-User) bis 03. Mai 2027

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

Wer noch ein bisschen Inspiration sucht, kann sich die Bilder der Gewinner-Mods aus den letzten Jahren anschauen:

Preise und Verfügbarkeit Phanteks EX5-PLUS Black, Glasfenster Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar