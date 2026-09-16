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ASUS bringt mit dem ROG Cronox ARGB einen neuen EATX-Full-Tower auf den deutschen Markt. Das Modell setzt neben einer großflächigen Panorama-Verglasung auch auf ein integriertes 9,2-Zoll-Display sowie eine flexible Lüftermontage. Zusammen mit dem Gehäuse führt der Hersteller außerdem auch die neuen ROG Eurux GR120 ARGB ein, von denen bereits vier Exemplare in dem Gehäuse vorinstalliert sind.

Optisch prägend ist wiedermal die gebogene Hartglasscheibe, die Front und Seite miteinander verbindet und einen weitgehend freien Blick auf die Hardware ermöglicht. Für den Zugang zum Innenraum lässt sich die Seitenwand über einen Knopf auf der Rückseite einfach werkzeuglos entriegeln. Neben herkömmlichen EATX- und ATX-Platinen unterstützt das Gehäuse auch ASUS-BTF-Mainboards, deren Anschlüsse auf die Rückseite des Boards liegen.

Eine Besonderheit des ROG Cronox ARGB sitzt im Inneren des Gehäuses. ASUS verbaut dort ein 9,2 Zoll großes IPS-Display mit 1.920 × 462 Pixeln, 60 Hz und einer Helligkeit von 400 Nits. Das Panel hängt an einem Scharnier und kann für einen besseren Blickwinkel nach außen zusätzlich geschwenkt werden. Angezeigt werden können unter anderem Informationen zu CPU, GPU, Arbeitsspeicher, Netzwerk und Lüftern sowie eigene Grafiken, Animationen, Benachrichtigungen oder Erinnerungen. Ein separater Uhrenmodus bleibt auch bei ausgeschaltetem Rechner aktiv.

In Sachen Hardwareausstattung ist das Cronox für große Komponenten ausgelegt. Grafikkarten dürfen bis zu 400 mm lang sein, während für CPU-Luftkühler maximal 180 mm Höhe zur Verfügung stehen. Netzteile können bis zu 200 mm messen. ASUS integriert zudem eine werkzeuglose Slot-Klemme, mit der sich insbesondere große Grafikkarten einfacher befestigen lassen sollen. Das Gehäuse selbst misst 248,3 x 618,7 x 583,9 mm.

Für Wasserkühlungen können zwei Radiatoren mit jeweils bis zu 360 mm eingesetzt werden. Insgesamt nimmt das Gehäuse bis zu 14 Lüfter im 120-mm-Format auf. Vier davon sind bereits vorhanden: An der Seite sitzen drei ROG Eurux GR120 ARGB mit umgekehrter Flügelrichtung als Einlass, während ein konventionelles Modell an der Rückseite die warme Luft aus dem Gehäuse befördert. Eine drehbare seitliche Lüfterhalterung erlaubt es dabei, den Luftstrom stärker auf bestimmte Komponenten auszurichten oder die Lüfter für eine offenere Ansicht anders zu positionieren.

Auch das Front-I/O fällt umfangreich aus. Das Cronox stellt zwei USB-C-Anschlüsse mit bis zu 20 Gbit/s bereit, die bei kompatibler Hardware außerdem eine Ladeleistung von bis zu 60 W unterstützen. Hinzu kommen vier USB-A-Ports mit 5 Gbit/s, Audioanschlüsse sowie separate Bedienelemente für Beleuchtung und Lüfter.

Zusammen mit dem Gehäuse führt ASUS die ROG Eurux GR120 ARGB ein. Diese verwenden Lüfterblätter aus Flüssigkristallpolymer und erreichen bis zu 2.600 U/min. ASUS gibt hier einen maximalen Luftdurchsatz von 85 CFM und einen statischen Druck von 4,5 mmH₂O an. Die maximale Geräuschentwicklung soll bei 33 dB(A) liegen. Drei unabhängig steuerbare ARGB-Zonen sollen dabei zusätzliche Möglichkeiten bei der Beleuchtung bieten. Für die Verbindung mehrerer Exemplare kommen Daisy-Chain-Stecker zum Einsatz, wodurch weniger einzelne Kabel durch das Gehäuse geführt werden müssen. Die Eurux GR120 werden jeweils in Schwarz und Weiß sowie als Standard- und Reverse-Variante verkauft. Ein einzelner Lüfter kostet 29,90 Euro, für ein Dreierpack verlangt ASUS 99,90 Euro.

Das ROG Cronox ARGB und die ROG Eurux GR120 ARGB sind ab sofort in Deutschland erhältlich. Das Cronox wird in Schwarz und Weiß angeboten und kostet 499,90 Euro.