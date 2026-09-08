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ASUS’ neustes Panorama-Gehäuse, das Prime AP304 ARGB, erreicht den Handel. Optisch prägend ist vor allem die gewölbte Frontscheibe aus gehärtetem Glas, welche einen weitgehend freien Blick auf die verbauten Komponenten ermöglicht. Statt wie bei klassischen Gehäusen die Kühlung vollständig über offene Frontflächen zu realisieren, setzt ASUS auf eine dreiseitige Belüftungsstruktur, die gezielt Luft zur Grafikkarte führen soll. Das Prime AP304 ARGB kommt dabei mit bereits vier vorinstallierten 120-mm-Lüftern, ergänzt durch ein integriertes ARGB-Lichtband.

Das Gehäuse unterstützt ATX-, Micro-ATX- und Mini-ITX-Mainboards. Für Grafikkarten stehen bis zu 420 mm Länge zur Verfügung, während CPU-Luftkühler maximal 175 mm hoch sein dürfen. Netzteile können bis zu 200 mm lang ausfallen. Für die Stabilisierung schwerer Grafikkarten integriert ASUS ein verstärktes Bracket, das Modelle mit einer Länge von 300 bis 360 mm abstützen kann. Hinzu kommt eine patentierte Verriegelung für die Anschlussblende, mit der sich die Karte nach der Montage werkzeuglos fixieren lässt.

Im Hinblick auf die Kühlung bietet das Gehäuse mehrere Ausbauoptionen. An der Oberseite können drei 120-mm- oder zwei 140-mm-Lüfter montiert werden, während seitlich und am Boden jeweils Platz für drei 120-mm-Lüfter vorgesehen ist. Rückseitig lässt sich ein einzelnes 120-mm-Modell installieren. Für Wasserkühlungen unterstützt das Prime AP304 ARGB an der Oberseite Radiatoren mit 120, 240 oder 360 mm Länge. Herausnehmbare Staubfilter sitzen oben und unten.

Hinter dem Mainboard stehen bis zu 33 mm Raum für die Kabelführung zur Verfügung. ASUS stimmt bei der schwarzen und weißen Variante zudem die Farbe der internen Kabel auf das jeweilige Gehäuse ab. Für Massenspeicher sieht das Chassis eine Halterung für ein 3,5-Zoll- oder zwei 2,5-Zoll-Laufwerke sowie einen zusätzlichen Schacht für ein 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerk vor.

Das Anschlussfeld befindet sich auf der Oberseite. Neben zwei USB-A-Ports mit bis zu 5 Gbit/s gehört ein USB-C-Anschluss mit einer Übertragungsrate von bis zu 20 Gbit/s zur Ausstattung. Hinzu kommt ein kombinierter Anschluss für Kopfhörer und Mikrofon. Die ARGB-Beleuchtung lässt sich wie gewohnt mit ASUS Aura Sync synchronisieren. Mit 240 × 535 × 450 mm fällt das Prime AP304 ARGB vergleichsweise groß aus und bringt 11,5 kg auf die Waage.

Das ASUS Prime AP304 ARGB ist ab sofort in Schwarz erhältlich, eine weiße Variante soll noch folgen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei 149,90 Euro beziehungsweise Franken.