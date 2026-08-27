Werbung

SilverStone erweitert seine FLP-Serie um ein neues PC-Gehäuse im Retro-Stil. Das FLP03 orientiert sich dabei optisch an klassischen Desktop-PCs der 1990er-Jahre und kombiniert die bewusst altmodische Gestaltung mit Platz für aktuelle PC-Hardware. Im Unterschied zum größeren FLP02 ist das neue Modell allerdings nur für Micro-ATX- und Mini-ITX-Mainboards ausgelegt.

Das Äußere wird von einer hellgrauen beziehungsweise beigefarbenen Front geprägt, deren Gestaltung an frühere PC-Gehäuse erinnert. Dazu gehören mehrere 5,25-Zoll-Einschübe, Statusanzeigen sowie ein Bedienfeld mit Power-, Reset- und Turbo-Taste. Power und Reset lassen sich über ein mechanisches Schloss mit Schlüssel sperren. Insgesamt stehen drei nutzbare externe 5,25-Zoll-Schächte zur Verfügung, wodurch sich beispielsweise optische Laufwerke oder andere Einschübe installieren lassen.

Auch der Turbo-Schalter greift ein typisches Element älterer PCs auf, erfüllt heute allerdings eine andere Aufgabe. Statt die Prozessorleistung zu beeinflussen, versetzt er die angeschlossenen Lüfter unmittelbar in einen Modus mit maximaler Drehzahl. Eine grüne Segmentanzeige informiert dabei über die PWM-Lüftersteuerung, während weitere LEDs den Betriebszustand, den Turbo-Modus und Laufwerkszugriffe anzeigen.

Hinter der Retro-Front steckt ein weitgehend konventionell aufgebautes modernes PC-Gehäuse. Mit 220 × 456,3 × 483,6 mm kommt das FLP03 auf ein Volumen von rund 48,5 l. Trotz der Beschränkung auf Micro-ATX und Mini-ITX bietet der Innenraum so Platz für Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 413 mm. Bei montierter GPU-Stütze darf die Karte maximal 156 mm breit sein, ohne die Halterung sind bis zu 163 mm möglich.

Auch bei der CPU-Kühlung wirkt sich die Grafikkartenstütze auf den verfügbaren Raum aus. Mit ihr sind Luftkühler bis zu einer Höhe von 155 mm vorgesehen, ohne die Halterung steigt die Grenze auf 169 mm. Für das Netzteil verwendet SilverStone das reguläre ATX-Format. Abhängig von der Position des unteren Laufwerkskäfigs darf das Netzteil 180 beziehungsweise 200 mm lang sein.

Bei der Kühlung setzt SilverStone ab Werk auf einen großen 180-mm-Lüfter in der Front und einen 120-mm-Lüfter an der Rückseite. Im Deckel lassen sich bis zu drei 120-mm- oder zwei 140-mm-Lüfter unterbringen. Zwei zusätzliche 120-mm-Positionen befinden sich im Bereich der Netzteilkammer. Die tatsächlich möglichen Kombinationen hängen allerdings von der übrigen Hardware ab. Insbesondere die Nutzung der 5,25-Zoll-Schächte kann den Platz für Lüfter und Radiatoren einschränken.

Neben den externen Laufwerksschächten bietet das Gehäuse verschiedene Einbauplätze für interne Datenträger. Je nach Konfiguration lassen sich 3,5- und 2,5-Zoll-Laufwerke kombinieren. Maximal sind drei 2,5-Zoll-Laufwerke beziehungsweise bis zu zwei 3,5-Zoll-Datenträger möglich. Damit hebt sich das FLP03 auch funktional von vielen aktuellen Gehäusen ab, bei denen klassische Laufwerksschächte zunehmend verschwunden sind.

Bei den von außen erreichbaren Schnittstellen macht SilverStone dagegen keine Anleihen bei den 1990er-Jahren. An der Front stehen einmal USB-C und zweimal USB 3.0 bereit. Separate Anschlüsse für Kopfhörer beziehungsweise Audioausgabe und Mikrofon ergänzen das I/O-Panel. Das Gehäuse besitzt außerdem fünf Erweiterungssteckplätze.

Das SilverStone FLP03 hat den Markt bereits erreicht und startet preislich bei etwa 160 Euro.