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Chieftec erweitert seine Vista-Serie um das Vista Max GX-30B-OP. Der Midi-Tower setzt auf ein Panorama-Design mit zwei Flächen aus gehärtetem Glas und gewährt damit einen weitgehend freien Blick auf die verbaute Hardware. Im Vergleich zum bisherigen Vista fällt das neue Modell größer aus und bietet entsprechend mehr Platz für lange Grafikkarten und umfangreiche Kühllösungen.

Das schwarze Gehäuse misst 452 x 239 x 526 mm und kommt auf ein Volumen von rund 57 Litern. Unterstützt werden Mainboards bis zum Formfaktor ATX, wobei auch Platinen mit rückseitig angeordneten Anschlüssen eingesetzt werden können. Bei der Grafikkarte erlaubt das Vista Max Modelle mit einer Länge von bis zu 420 mm. Luftkühler für den Prozessor dürfen maximal 178 mm hoch ausfallen. Für das Netzteil steht ein ATX-Einbauplatz zur Verfügung, wobei die Länge auf 180 mm begrenzt ist.

Für die Belüftung liefert Chieftec das GX-30B-OP bereits mit vier 140-mm-Lüftern mit adressierbarer RGB-Beleuchtung aus. Drei davon sitzen seitlich neben dem Mainboard, ein weiterer befindet sich an der Rückseite. Zusätzliche Lüfterplätze befinden sich im Deckel und auf der Netzteilabdeckung. Oben können bis zu drei Lüfter mit 120 oder 140 mm Durchmesser untergebracht werden, während auf der Netzteilabdeckung zwei weitere 120-mm-Modelle Platz finden. Für Wasserkühlungen unterstützt das Gehäuse Radiatoren mit 240, 280 oder 360 mm sowohl an der Seite als auch im Deckel.

Eine Besonderheit ist ein zusätzlicher HDD/GPU-Lüfterkäfig. Dort kann ein weiterer 120-mm-Lüfter installiert werden, um die Kühlung der Grafikkarte zu unterstützen. Gleichzeitig lässt sich der Bereich aber auch zur Montage von Datenträgern verwenden. Regulär nimmt das Gehäuse eine 3,5-Zoll-Festplatte und eine 2,5-Zoll-SSD oder alternativ zwei 2,5-Zoll-Laufwerke auf.

Chieftec stattet das Vista Max außerdem mit einem magnetischen Staubfilter an der Unterseite aus. Ungewöhnlich sind die zwei Power-Tasten, die an unterschiedlichen Stellen des Gehäuses angeordnet sind. Dadurch soll sich der Rechner unabhängig von seiner Position auf oder unter dem Schreibtisch komfortabler einschalten lassen.

Das Anschlussfeld umfasst zwei USB-A-Ports nach USB 3.2 Gen 1 mit bis zu 5 Gbit/s sowie einen USB-C-Anschluss nach USB 3.2 Gen 2, der Datenraten von bis zu 10 Gbit/s ermöglicht. Hinzu kommt ein Audioanschluss. Die Beleuchtung der vorinstallierten Lüfter lässt sich mit verbreiteten RGB-Systemen wie Asus Aura Sync, MSI Mystic Light und Gigabyte RGB Fusion synchronisieren.

Das Vista Max GX-30B-OP ist bereits für rund 110 Euro im Handel erhältlich.