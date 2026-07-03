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Seit Ende Juni sind die ersten Chargen der Steam Machine über den Onlineshop von Valve erhältlich – zumindest teilweise, denn die ersten Geräte wurden noch nach einem Losverfahren verschickt, bislang kann man sich noch immer nur auf eine Warteliste setzen. Das Einstiegsmodell mit 512 GB kostet 1.039 Euro, mit zusätzlichem Controller werden 1.108 Euro aufgerufen. Die 2-TB-Variante wird hingegen ab 1.359 und 1.428 Euro gelistet.

Dafür bekommt man einen modifizierten Ryzen-Chip auf Zen-4-Basis und eine Radeon-Grafik mit RDNA-3-Technik und 28 CUs sowie 16 GB Arbeitsspeicher und 8 GB dedizierten VRAM. Ausgeliefert wird die Hardware in einem kompakten Würfel mit einer Seitenlänge von 16 cm. Das Besondere dabei: Über spezielle Cover kann das Case individualisiert werden. Standardmäßig wird die Steam Machine mit einer schwarzen abnehmbaren Frontblende ausgeliefert, das Spitzenmodell mit 2 TB beinhaltet außerdem eine zusätzliche Frontblende aus rotem Stoff und eine zweite aus massivem Walnussholz. Weitere offizielle Cover hat Valve bislang nicht angekündigt.

Für Eigenbauten und Zubehöranbieter hat Valve allerdings entsprechende CAD- und 3D-Daten bereitgestellt und Außenmaße sowie Angaben zu Magnetpositionen und Befestigungspunkten veröffentlicht, sodass auch Drittanbieter an eigenen Fronten arbeiten können. Zu Beginn hatte Valve überdies eine E-Ink-Blende gezeigt, damals jedoch keinen Termin oder gar fertiges Zubehör genannt. Nun liegt das Projekt in Valves SteamOS-GitLab unter dem Namen "Inkterface". Die Front lässt sich 3D-drucken, zusammenbauen und mit einem unterstützten ESP32-Board betreiben. Valve beschreibt dafür sogar das Aufspielen der Firmware.

Für die Anbindung an die Steam Machine soll später eine offizielle App auf der Plattform erscheinen. Bis dahin verweist man auf die GitLab-Anleitung, nach der sich ein eigenes App-Image bauen lässt. Nach der Bluetooth-Verbindung kann das 5,83 Zoll große E-Ink-Panel Echtzeitdaten zur Hardware, eigene Bilder und weitere Inhalte anzeigen. Aus der wechselbaren Front wird damit ein kleines, monochromes Statusdisplay.

Beim Design setzt Valve aber auch strikte Grenze: So musste dbrand ein Companion-Cube-Cover im Stil von Portal nach Aufforderung durch Valve streichen und Vorbestellungen ab 99 US-Dollar erstatten. Als Selbstbau-Alternative für ein eigenes Wohnzimmer-System im Stile der Steam Machine kommt der Shuttle XPC Barebone SB860R8 in Frage: Das 13- bis 14-Liter große Cube-Barebone nimmt Intels Core-Ultra-200-Prozessoren, bis zu 192 GB DDR5, mehrere M.2-SSDs, vier 3,5-Zoll-Laufwerke und eine Dual-Slot-Grafikkarte mit einer Gesamtlänge von bis zu 280 mm auf.

Preise und Verfügbarkeit Shuttle XPC cube SB860R8 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 497,35 EUR Zeigen >>