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In Zusammenarbeit mit Corsair suchen wir vier Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einem brandaktuellen Gehäuse des Herstellers zusammen mit ihrer eigenen Hardware einmal ausführlich auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum veröffentlichen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket nach getaner Arbeit behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür jeweils zwei Exemplare des Corsair FRAME 4000X ARGB und des Corsair FRAME 4000D Wood – ob Schwarz oder Weiß, das dürfen die späteren Tester entscheiden. Beide Mid-Tower nutzen dasselbe Chassis, unterscheiden sich aber vorrangig bei der optischen Aufmachung und der Tatsache, wie Frischluft in das Gehäuse gelangt. Das Corsair FRAME 4000X RS setzt dabei auf eine beleuchtete Frontabdeckung mit einigen RGB-LEDs, die mit gängiger Mainboard-Software zusammenarbeitet, während beim Corsair FRAME 4000D WOOD RS vor dem Mesh-Filter eine Blende aus FSC-zertifiziertem Echtholz sitzt und damit eine ganz andere Optik anstrebt.

Beim Corsair FRAME 4000X RS sitzt die Beleuchtung direkt in der Frontabdeckung. Sie wird über einen 5-V-ARGB-Anschluss mit dem Mainboard verbunden und lässt sich über die dort vorhandene Beleuchtungssoftware steuern. Vier RS120-PWM-Lüfter sind bereits eingebaut. Das durchgehende Glasseitenteil legt den Innenraum offen, die kompakte Netzteilabdeckung versteckt auch dieses sehr unauffällig.

Das Corsair FRAME 4000D WOOD RS tritt dagegen zurückhaltender auf. Corsair fertigt die Frontblende aus einem durchgängigen Stück Holz, was für eine einheitliche und vor allem saubere Optik sorgt. Drei RS120-PWM-Lüfter ziehen Luft durch die Front, ein vierter sitzt im Heck. Die schwarze Gehäuseversion wird mit Walnuss kombiniert, die weiße mit Eiche.

Corsair FRAME 4000X RS und FRAME 4000D WOOD RS im Vergleich Merkmal Corsair FRAME 4000X RS Corsair FRAME 4000D WOOD RS Bauform ATX-Midi-Tower ATX-Midi-Tower Front RGB Flow-Front mit 64 integrierten RGB-LEDs Front aus FSC-zertifiziertem Echtholz mit Mesh-Einsatz (Walnuss oder Eiche) Seitenpanel Vollflächiges Temperglas Vollflächiges Temperglas Vorinstallierte Lüfter 4 × Corsair RS120 PWM 4 × Corsair RS120 PWM (3 × Front, 1 × Heck) Mainboard-Support Mini-ITX bis E-ATX Mini-ITX bis E-ATX Max. GPU-Länge 405 mm 405 mm Kühlung Bis zu 13 Lüfter, Dual-360-mm-Radiator-Support, InfiniRail-Montagesystem Bis zu 13 Lüfter, Dual-360-mm-Radiator-Support, InfiniRail-Montagesystem Besonderheiten RGB-Front, kompakte Netzteilabdeckung, GPU-Stütze, modulares FRAME-System Echtholzfront, kompakte Netzteilabdeckung, GPU-Stütze, modulares FRAME-System Front-I/O 2 × USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1 × USB-C 3.2 (20 Gbit/s), Audio 2 × USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1 × USB-C 3.2 (20 Gbit/s), Audio Preis UVP 164,99 Euro 149,99 Euro

Das FRAME-Chassis nimmt Mainboards von Mini-ITX bis E-ATX mit maximal 305 x 277 mm auf. Aussparungen im Mainboard-Tray schaffen zusätzlich Platz für Modelle mit rückseitigen Anschlüssen, etwa ASUS BTF, MSI Project Zero oder Gigabyte Project Stealth. Grafikkarten dürfen bis zu 430 mm lang sein. Mit montierten 25-mm-Frontlüftern bleiben 405 mm. Für CPU-Kühler stehen 170 mm in der Höhe, für ATX-Netzteile 220 mm in der Länge zur Verfügung. Ein verstellbarer Stabilisierungsarm stützt schwere Grafikkarten ab. Wer diese lieber vertikal montieren möchte, kann die PCIe-Halterung um 90 Grad drehen, benötigt dann allerdings ein separat erhältliches Riser-Kabel.

Bei der Kühlung setzt Corsair auf verschiebbare InfiniRail-Schienen an Front und Deckel. Sie lösen die Lüfterpositionen von festen Bohrungen und nehmen vorn Modelle mit bis zu 200 mm und oben mit bis zu 140 mm auf. Im gesamten Gehäuse sind bis zu 13 Plätze für 120-mm-Lüfter vorgesehen. Radiatoren mit 360 mm passen an Front, Deckel und Seite, zwei davon sollen sich gleichzeitig montieren lassen.

An der Vorderseite stehen USB-C mit USB 3.2 Gen 2x2, zweimal USB-A mit USB 3.2 Gen 1 und eine kombinierte Audiobuchse bereit. Hinter dem Mainboard-Tray lässt sich einiges an Kabelmaterial verstecken, für Laufwerke gibt es einen 3,5-Zoll- und zwei 2,5-Zoll-Schächte. Je nach Modell muss man für die Corsair-FRAME-Gehäuse rund 150 bis 165 Euro einplanen, wobei die Straßenpreise inzwischen etwas darunter liegen. Vier Hardwareluxx-Leser dürfen diese nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 26. Juli ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Corsair!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 26. Juli 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 27. Juli 2026

Testzeitraum bis 30. August 2026

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH und von Corsair sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

Preise und Verfügbarkeit Corsair Frame 4000X RS ARGB 148,43 Euro 139,90 Euro Ab 139,89 EUR Zum Shop >> Zum Shop >> Zeigen >>

Preise und Verfügbarkeit Corsair Frame 4000D RS Wood Nicht verfügbar 139,90 Euro Ab 139,89 EUR Zum Shop >> Zeigen >>