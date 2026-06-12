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Auch Antec hat die Computex 2026 genutzt und sein leistungsorientiertes PC-Gehäuse Antec 900 präsentiert. Das Gehäuse ist ein Full-Tower, der sich an Anwender mit besonders hohen Anforderungen an Rechenleistung und Erweiterbarkeit richtet. Das Gehäuse wurde speziell für Workstations, KI-Anwendungen, Content-Erstellung und Gaming-Systeme mit aktueller High-End-Hardware konzipiert.

Mit Abmessungen von 547 × 250 × 622 mm (DWH) bietet das Antec 900 viel Platz für umfangreiche Konfigurationen. Unterstützt werden Mainboards in den Formaten ATX, E-ATX, SSI-CEB und SSI-EEB. Auch Systeme auf Basis von AMDs Threadripper-Prozessoren können integriert werden. Zusätzlich ist das Gehäuse mit sogenannten Back-Connect-Mainboards kompatibel, bei denen die Anschlüsse auf der Rückseite platziert sind. Dadurch kann das Kabelmanagement sauberer umgesetzt und der Luftstrom im Innenraum verbessert werden.

Grafikkarten dürfen bis zu 495 mm lang sein, wobei mit installierten Frontlüftern noch 465 mm möglich sind. Für CPU-Kühler stehen bis zu 190 mm Bauhöhe zur Verfügung. Netzteile können je nach Einbauposition eine Länge von bis zu 230 mm erreichen.

Ein Schwerpunkt des Gehäuses liegt auf der Kühlung. Bereits ab Werk sind sechs Lüfter installiert. An der Front sitzen drei 140-mm-Lüfter, während zwei 120-mm-Reverse-Lüfter am Netzteil-Shroud montiert sind und ein weiterer 140-mm-Lüfter an der Rückseite. Alternativ können an der Front auch zwei 200-mm-Lüfter montiert werden. An der Front können Radiatoren bis zu einer Größe von 420 mm verbaut werden, während im Deckel Modelle bis 360 mm Platz finden. Die maximale Radiatorstärke beträgt dabei jeweils 52 mm.

Zudem stehen insgesamt neun Laufwerksplätze zur Verfügung. Nutzer können so bis zu fünf 2,5-Zoll-SSDs sowie vier 3,5-Zoll-Festplatten (bzw. vier weitere 2,5-Zoll-SSDs) integrieren. Das Chassis selbst besteht aus einer Kombination aus Aluminium, Stahl, Kunststoff und Glas. Die linke Seite wird von einem vier Millimeter starken Temperglasfenster abgeschlossen, das sich werkzeuglos öffnen lässt. Front-, Top- und Bodenbereich sind mit Staubfiltern ausgestattet. Für externe Geräte bietet das Frontpanel zwei USB-3.0-Anschlüsse, einen USB-C-Port mit bis zu 10 Gbit/s sowie eine kombinierte Audio-Buchse für Kopfhörer und Mikrofon.

Das Antec 900 ist bereits verfügbar und startet in Preisvergleichen bei rund 250 Euro.