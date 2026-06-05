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Auch am letzten Tag der Computex 2026 sind wir vor Ort unterwegs. Heute ging es unter anderem zum Stand von Lian Li. Den Anfang macht hier eine neue Version des O11D. Es verfügt nun über eine ARGB-Beleuchtung, die oben und unten im Gehäuse eingelassen wurde. Auf Wunsch kann die Glasfront getauscht werden, um den Airflow zu verbessern. Das Case soll in Schwarz und Weiß erscheinen und jeweils 169,00 US-Dollar kosten. Release-Zeitraum ist das vierte Quartal 2026.

Etwas kompakter ist das Micro-ATX-Case B4-MATX. Es soll bereits am 26. Juni 2026 in vier Versionen erscheinen. Mesh Black liegt bei 69,99 US-Dollar und Mesh White bei 74,99 US-Dollar. Es soll auch eine Holz-Variante geben. In Schwarz kostet diese 84,99 US-Dollar, in Weiß 89,99 US-Dollar. Trotz der kompakten Maße von 406,95 mm x 191 mm x 287,5 mm können Grafikkarten bis zu einer Länge von 358 mm verbaut werden.

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Mit dem Desk will sich Lian Li nun auch an den Massenmarkt richten. Der höhenverstellbare Schreibtisch ist wesentlich kompakter als die Vorgängermodelle. In der Front finden sich verschiedene Anschlüsse und die Optionen, das Gerät an- und auszuschalten. Der PC wird in der neuen Version in der hinteren linken Ecke eingehängt und kann durch eine Glasplatte von oben eingesehen werden. Es kann auch ein Display eingelassen werden, das Informationen über den Status des Gerätes gibt. An der Unterseite können weitere Geräte verbaut werden. Erscheinen soll der Tisch im dritten Quartal 2026 für rund 500 Euro.

Die neuen Netzteile der Edge-Platinum-Serie werden in 1.200 und 1.000 Watt verfügbar sein. Sie verfügen über einen Hub mit Temperatursensor. Über ein separates Kabel kann in der App ein Notaus eingestellt werden, falls es Auffälligkeiten bei den Temperaturen gibt. Dies soll Kabelbränden bei Grafikkarten vorbeugen.

Zuletzt gab es noch einen Ausblick auf das Lancool 4. Es erscheint in Q3 2026 in Schwarz und Weiß zum Preis von rund 129,99 Euro. In der Front sind bei Lieferung drei 140 mm Lüfter mit ARGB eingelassen. Zudem liegen diverse Elemente bei, die eine individuelle Anpassung erlauben. Wer möchte, kann so einen abgegrenzten Bereich verbauen, der mit einem extern zugekauften Display versehen wird. Auf Wunsch können in dieser Kammer auch bis zu vier zusätzliche HDDs montiert werden.