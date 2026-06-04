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In Win präsentiert auf der Computex 2026 mehrere neue Gehäuse, die sowohl durch modernes Design als auch durch kreative Retro-Elemente überzeugen. Besonders auffällig sind die neuen Breeze-Gehäuse, die in den Farben Schwarz, Weiß und Braun erhältlich sein werden. Das schwarze Modell ist bereits auf dem Weg nach Europa. Die Gehäuse überzeugen mit geriffeltem, temperiertem Glas, bieten reichlich Platz für High-End-Hardware und verfügen über einen Lufteinlass auf der rechten Seite für eine optimierte Luftführung.

Ein weiteres Highlight ist das GX-285, ein bewusst auf alt getrimmtes Gehäuse im Retro-Look. Es besitzt an der Front ein 10,1 Zoll großes Display, das wahlweise als Zweitmonitor genutzt oder per Software als Touch-Bedienfeld für eine Spieleauswahl verwendet werden kann. Zum Lieferumfang gehört ein kleiner Spiele-Controller, mit dem man in Arbeitspausen schnell eine Runde zocken kann. Weitere Details sind ein Seitenfenster, Lüfter auch am Gehäuseboden sowie vier große physische Buttons an der Front. Das GX-285 wird voraussichtlich Ende des Jahres erhältlich sein, ein Preis wurde noch nicht genannt.

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Zusätzlich zeigt In Win zwei offene Gehäuse in vertikaler Ausrichtung: das Neo (ATX) und das Air (Mini-ITX). Das Neo-Gehäuse verfügt an der Unterseite über Rollen, sodass es sich leicht verschieben lässt und kann Mainboards bis hoch zum ATX-Standard und dazu auch große Grafikkarten aufnehmen. Das Air-Modell ist besonders interessant aufgebaut – links findet die Grafikkarte Platz, während auf der rechten Seite ein Mini-ITX-Mainboard verbaut wird.

Bei allen Neuvorstellungen von In Win wurden uns noch keine Preise genannt. Und auch die Verfügbarkeitszeitpunkte konnte uns das Unternehmen noch nicht nennen.