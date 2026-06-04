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Am dritten Tag der Computex 2026 haben wir uns die Neuheiten bei FSP näher angeschaut und konnten dort ein großes Workstation-Gehäuse mit ebenfalls großen 160-mm-Lüftern entdecken, zu dem es passend auch sehr leistungsstarke Netzteile geben wird. Außerdem wurden zwei Desktop-Gehäuse, mehrere Netzteile und auch AiO-Wasserkühlungen präsentiert.

Das große Workstation-Gehäuse hört auf die Bezeichnung U661 und bietet nicht nur eine große Mesh-Front, sondern bringt auch gleich drei Axiallüfter mit einem Durchmesser von 160 mm mit. Zwei Stück sind vorne montiert und und ein Lüfter befindet sich am Heck des Gehäuses. Im Inneren können große Mainboards im Format XL-ATX, SSI-CEB und SSI-EEB verbaut werden, darüber hinaus bringt es satte neun Slots mit. Somit lassen sich gleich mehrere leistungsstarke Grafikkarten verbauen. Passend dazu stellte FSP auch die Cannon-Netzteilserie aus, die es in den Wattstufen 2.500 und 3.300 W geben wird, die voll modular sind. Zumindest das 3.300-W-Modell hat von FSP gleich sechsmal den 12V-2x6-Anschluss erhalten.

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Mit dem S210-Case hat FSP ein sehr kompaktes Gehäuse inklusive Tragegriff zur Messe mitgebracht, das zwingend eine Mesh-Front erhalten hat. Etwas größer ist dagegen das S350 ohne Tragegriff, ist dafür vollständig mit Mesh versehen. Beide Gehäuse wird es in Schwarz und in Weiß geben. Wann die Gehäuse erhältlich sein und wie die Preise ausfallen werden, ist nicht bekannt.

Gerade in kompakten Gehäusen werden gerne die ebenfalls kompakteren SFX-Netzteile verbaut. Ausgestellt und nicht unweit von den beiden Gehäusen konnten wir das Dagger PM mit 1.000 und mit 1.200 W auffinden. Beide Modelle bringen die üblichen modernen Anschlüsse mit.

Um zunächst noch bei den Netzteilen zu bleiben: Mit der Vic-Netzteilserie möchte FSP den Einstiegsmarkt mit neuen Energiespendern versorgen. So ist das Vic GM2 modular aufgebaut und bringt das 80-Plus-Gold-Zertifikat mit. Die genauen Watt-Stufen bleiben vorerst noch verborgen. Erwartet werden können sicherlich die Stufen mit 650, 750 und 850 W. Noch preiswerter wird dagegen das Vic BD sein, allerdings muss dieses Netzteil auf die Modularität verzichten und ist mit 80-Plus Bronze weniger effizient unterwegs.

FSP ist auch im AiO-Wasserkühlungs-Segment unterwegs und zeigte auf der Messe die AD36-Wasserkühlung, die im vergangenen Januar vorgestellt wurde und bald erhältlich sein wird. Einen genauen Zeitpunkt wollte FSP uns nicht nennen. Der große Vorteil der AD36 ist, dass keine Software für die Steuerung benötigt wird. Auf der Pumpeinheit wird dem Nutzer die Wassertemperatur angezeigt. Natürlich wurde der 360-mm-Radiator mit drei RGB-Lüftern ausgestattet. Die AD36 wird es in Schwarz und auch in Weiß geben. Der Preis ist ebenfalls nicht bekannt, doch laut FSP soll die AD36 keine Unsummen verschlingen.

Ein Prototyp als neue AiO-Wasserkühlung hing ebenfalls an der Wand. Innovativ ist der verbaute Reverse-Lüfter, der die Aufgabe hat, Luftverwirbelungen im Gehäuse zu verhindern. Im Gegensatz zur AD36 wird es für diese Wasserkühlung eine Software geben, sodass der Nutzer die AiO konfigurieren und individualisieren kann.