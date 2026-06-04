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Zur Computex 2026 setzt SilverStone auf ein ganz anderes Thema als viele klassische Gehäusehersteller. Statt auffälliger Gaming-Tower mit viel Glas stehen Workstation- und Rackmount-Plattformen im Vordergrund, die große Mainboards, Hot-Swap-Storage und mehrere Grafikkarten aufnehmen können. SilverStone geht mehr in die Datacenter-Richtung.
Eines davon ist das WS381-X. Das Tower-Gehäuse ist für sämtliche Mainboardgrößen wie XL-ATX oder SSI-EEB oder SSI-CEB ausgelegt und bekommt bis zu vier dedizierte Grafiklösungen unter. An der Front sitzen acht externe Hot-Swap-Schächte für 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke, intern nennt SilverStone drei zusätzliche 5,25-Zoll-Schächte. Für Erweiterungskarten stehen elf Slots zur Verfügung, die maximale Kartenlänge liegt bei 370 mm.
Daneben zeigt SilverStone das RM48 als 4U-Rackmount-Gehäuse, das große Karten in ein Rackformat bringen soll. Auch hier werden Unterstützung für SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX und kleiner genannt, vorne nimmt das Gehäuse einen 360-mm-Radiator auf. Bei der Stromversorgung sind ein ATX-Netzteil oder redundante 2U-CRPS-Netzteile vorgesehen. Passend hierzu zeigt SilverStone in einem Showroom abseits der Messe das HELA 2500Rz, ein 2.500-W-Netzteil mit ATX-3.1- und PCIe-5.0-Ausrichtung. Zu sehen gibt es aber auch eine Reihe von Lüftern, Kühlern und weiteren Gehäusen, wie dem Retro-Gehäuse FLP03, das am ehesten für den normalen Endkunden gedacht ist.
Welches ist das beste Gehäuse für meinen Anwendungsfall?
Unsere Kaufberatung zu den aktuellen Gehäusen hilft dabei, die Übersicht nicht zu verlieren. Dort zeigen wir, welches Modell aktuell die beste Wahl darstellt - egal, ob es um die Größe, den Airflow oder das Preis-Leistungs-Verhältnis geht.