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Zur Computex 2026 setzt SilverStone auf ein ganz anderes Thema als viele klassische Gehäusehersteller. Statt auffälliger Gaming-Tower mit viel Glas stehen Workstation- und Rackmount-Plattformen im Vordergrund, die große Mainboards, Hot-Swap-Storage und mehrere Grafikkarten aufnehmen können. SilverStone geht mehr in die Datacenter-Richtung.

Eines davon ist das WS381-X. Das Tower-Gehäuse ist für sämtliche Mainboardgrößen wie XL-ATX oder SSI-EEB oder SSI-CEB ausgelegt und bekommt bis zu vier dedizierte Grafiklösungen unter. An der Front sitzen acht externe Hot-Swap-Schächte für 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke, intern nennt SilverStone drei zusätzliche 5,25-Zoll-Schächte. Für Erweiterungskarten stehen elf Slots zur Verfügung, die maximale Kartenlänge liegt bei 370 mm.

Daneben zeigt SilverStone das RM48 als 4U-Rackmount-Gehäuse, das große Karten in ein Rackformat bringen soll. Auch hier werden Unterstützung für SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX und kleiner genannt, vorne nimmt das Gehäuse einen 360-mm-Radiator auf. Bei der Stromversorgung sind ein ATX-Netzteil oder redundante 2U-CRPS-Netzteile vorgesehen. Passend hierzu zeigt SilverStone in einem Showroom abseits der Messe das HELA 2500Rz, ein 2.500-W-Netzteil mit ATX-3.1- und PCIe-5.0-Ausrichtung. Zu sehen gibt es aber auch eine Reihe von Lüftern, Kühlern und weiteren Gehäusen, wie dem Retro-Gehäuse FLP03, das am ehesten für den normalen Endkunden gedacht ist.