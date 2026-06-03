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Nachdem TCOMAS erst 2023 gegründet wurde, hat die Firma mittlerweile global expandiert. Spezialisiert ist der chinesische Konzern auf die Produktion von Kühlungs-Lösungen. Auf der Computex 2026 werden die neuesten Produkte vorgestellt und wir haben TCOMAS einen Besuch im Grand Hyatt abgestattet.

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Ausgestellt wurde unter anderem die Wasserkühlung des Unternehmens. Das auffälligste Merkmal des Systems ist das große Display, das in verschiedenen Varianten verfügbar ist. Es wird als Modul mit einem USB-C-Anschluss auf der Kühlung angebracht. Das kubische Design NEOX ist beispielsweise in einer nach außen gebogenen Version mit Aluminiumgehäuse zu sehen. Das CUBE D3 gibt den Blick in einen Würfel frei, wobei es hier ein großes Display gibt, das frei bespielt werden kann und ein kleineres, das zusätzliche Systeminformationen abbildet. Schließlich gibt es noch die Variante EXIT D3 mit drei Displays und einem 3D-Effekt. Baulich sind die Kühlungen alle gleich. Der Unterschied zwischen den Modellen besteht lediglich zwischen den beiliegenden Displays. Die eigentliche Kühlung bleibt gleich.

Zu sehen gab es auch noch das UPG-Gehäuse von TCOMAS. Der Fishtank-Look mit abgerundeten Ecken kommt mit beiliegendem Display und fünf Lüftern. Verfügbar ist das Modell in Weiß und Schwarz. Das Display ist magnetisch und über USB angeschlossen. So kann es variabel im Gehäuse angebracht werden. Gesteuert wird es über die Software des Herstellers. Diese kann wahlweise die aktuellen Temperaturen einblenden und lässt eine Änderung des Hintergrundbildes zu. Mit der gleichen Anwendung kann auch das Display der Wasserkühlung bedient werden. Hier lassen sich beliebige Clips einfügen, die die Geräte abspielen sollen. Die Wasserkühlung soll zuerst in den Version Exit D3 und NEOX erscheinen. CUBE D3 erscheint später. Weitere Informationen finden sich auch auf der Webseite des Herstellers.