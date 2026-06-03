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Endorfy hatte auf der Computex 2026 mehrere neue Produkte aus den Bereichen Gehäuse, Kühlung und Audio im Gepäck. Neben einem neuen Gehäusekonzept zeigte der Hersteller erstmals zahlreiche bestehende Produkte in weißen Varianten und erweitert zudem sein Portfolio an Gaming-Headsets.

Besonderes Interesse dürfte das neue Gehäuseprojekt wecken, das derzeit unter dem Arbeitstitel "Fishbowl" geführt wird. Das Modell orientiert sich am aktuellen Trend der Panorama-Gehäuse mit großzügigen Glasflächen, geht jedoch einen Schritt weiter - denn das Gehäuse kann sowohl klassisch aufrecht als auch liegend betrieben werden. Dafür lassen sich die Standfüße entfernen und das I/O-Panel entsprechend anpassen. Magnetische Staubfilter an mehreren Positionen sollen zudem die Reinigung und Wartung erleichtern.

Das Gehäuse befindet sich noch in der finalen Entwicklungsphase. Preislich plant Endorfy eine Positionierung knapp oberhalb der 100-Euro-Marke.

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Auch bei den Kühllösungen gibt es Neuerungen. Erstmals werden mehrere bekannte Produkte des Herstellers in weißen Farbvarianten angeboten. Dazu zählt unter anderem der Fortis 5 White ARGB, der bereits in seiner schwarzen Version durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auffiel. Ergänzt wird das Angebot durch den kompakteren Fera-Kühler sowie die Fluctus-Lüfterserie in den Größen 120 und 140 Millimeter. Damit können Anwender künftig komplett weiße Systeme mit optisch abgestimmten Komponenten aufbauen.

Im Audiobereich erweitert Endorfy sein Sortiment um neue kabellose Headsets. Den Einstieg bildet das Viro Infra Wireless. Das Modell verfügt über 50-Millimeter-Treiber, ein abnehmbares Mikrofon und weiche Stoffpolster für einen hohen Tragekomfort auch bei längeren Gaming-Sessions.

Darüber positioniert sich das neue Viro Wireless. Die hochwertigere Variante bietet eine aufwendigere Verarbeitung, virtuelle 7.1-Surround-Unterstützung sowie eine integrierte Geräuschunterdrückung für das Mikrofon. Nach Angaben des Herstellers ist darüber hinaus eine spätere Version mit aktiver Geräuschunterdrückung geplant.

Neben den gezeigten Neuheiten umfasst das Messeaufgebot von Endorfy weitere Produkte wie Mikrofone, Monitorarme, Tastaturen und Mäuse. Mit den aktuellen Erweiterungen baut das Unternehmen sein Angebot damit in mehreren Hardware-Kategorien weiter aus und setzt dabei sowohl auf neue Produktentwicklungen als auch auf zusätzliche Farbvarianten bereits etablierter Modelle.