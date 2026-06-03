Werbung

HYTE hat auf der Computex 2026 mehrere neue Produkte vorgestellt und dabei erneut den Fokus auf auffällige Designs, umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten und moderne PC-Komponenten gelegt. Neben neuen Gehäusevarianten präsentierte das Unternehmen auch frische Lüfterserien sowie eine kommende All-in-One-Wasserkühlung.

Zu den auffälligsten Neuheiten zählt das Gehäuse X50, das mit seinem markanten Design und einer breiten Farbauswahl neue Akzente setzen will. Statt sich ausschließlich auf klassische Farbvarianten wie Schwarz oder Weiß zu beschränken, bietet HYTE das Modell unter anderem auch in Lila-Blau und Pink an. Ergänzend dazu sollen farblich passende Kabelsätze erhältlich sein, damit auch die sichtbare Verkabelung optisch zum restlichen System passt. Passend zum Gehäuse wurden auch die neuen FA12-Lüfter vorgestellt. Die Lüfter sind speziell auf die Gehäuseserie abgestimmt und sollen sowohl einzeln als auch in vorkonfigurierten Sets verfügbar sein.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Im Bereich der Wasserkühlungen zeigte HYTE einen frühen Prototyp einer neuen AiO-Lösung, deren Marktstart für Ende des Jahres vorgesehen ist. Das Konzept setzt auf ein besonders transparentes Design. RGB-Beleuchtung bleibt dabei weiterhin Bestandteil des Gesamtkonzepts. Nach Angaben des Herstellers soll die Kühlung trotz ihrer aufwendigen Optik preislich im attraktiven Bereich angesiedelt werden.

Ebenfalls neu ist die THICC-FR12-Lüfterserie. Die Modelle werden sowohl einzeln als auch als Triple-Pack angeboten. Besonders die Dreifach-Ausführung will sich durch eine durchgehende Konstruktion von vielen konkurrierenden Lösungen abheben. Statt drei optisch getrennte Lüfter miteinander zu verbinden, entsteht so eine zusammenhängende Einheit. Auch die RGB-Beleuchtung verläuft ohne sichtbare Unterbrechungen über die gesamte Lüftergruppe hinweg. Für die Steuerung von Beleuchtung und Lüfterfunktionen setzt HYTE weiterhin auf den eigenen Smart Hub. Darüber lassen sich verschiedene RGB-Effekte und weitere Einstellungen zentral verwalten.

Im Gehäusebereich zeigte das Unternehmen außerdem das Y70 Touch Infinite. Die Premium-Version verfügt über ein integriertes Touch-Display, das mithilfe der Nexus-Software individuell gestaltet werden kann. Nutzer können dort beispielsweise animierte Grafiken, Bilder oder Systeminformationen darstellen. Die Software übernimmt darüber hinaus auch Funktionen zur RGB- und Hardwaresteuerung.

Parallel dazu erweitert HYTE sein Angebot um die neue Y50-RGB-Serie. Die Modelle orientieren sich optisch am bekannten Design der größeren Gehäuse, sollen jedoch einen günstigeren Einstieg ermöglichen. Verschiedene Farbvarianten werden hier mit einem niedrigeren Preis gekoppelt, um den Aufbau eines neuen Systems günstiger zu gestalten.

Mit den auf der Computex gezeigten Neuheiten setzt HYTE seine Designstrategie konsequent fort. Farbvielfalt, integrierte Displays, transparente Komponenten und umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten stehen dabei weiterhin im Mittelpunkt der Produktentwicklung.