Werbung

Auf der diesjährigen Computex ist natürlich auch Phanteks vertreten. Am Stand des niederländischen Gehäuseherstellers konnten wir einen Blick auf die kommende Generation werfen. Den Anfang macht das XT V5. Das Gehäuse ist auch in einer Meshversion unter dem Namen XT M5 erhältlich.

Blickfang des Modells ist dabei das 7 Zoll große LCD.Display, das hinter der Glasverkleidung angebracht ist. Zum Lieferumfang gehört außerdem ein großer Lüfter, der am unteren Rand des Gehäuses angebracht werden kann. Für große Grafikkarten liegt auch eine spezielle Halterung bei, um einer Verformung vorzubeugen. Verbaut werden können Karten bis zu einer Größe von 425 mm. Das Netzteil sitzt im oberen Bereich. Preislich wird es für rund 110 Euro auf den Markt kommen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Wer es etwas ausgefallener mag, sollte sich das EX6 von Phanteks ansehen. Hier präsentiert die Firma ihre neue Art, ein PC-Gehäuse zu entwerfen. Um den klassischen Kisten-Look zu vermeiden, ist das Gehäuse an einem quasi freistehenden Mainboard orientiert. Die Komponenten sitzen in angedockten Boxen, um sie vor Umwelteinflüssen zu schützen und die Möglichkeit der Kühlung zu gewährleisten. Durch die Aufteilung in mehrere Kühlzonen soll die maximale Effektivität beim Airflow erreicht werden.

Es können Grafikkarten mit einem Platzbedarf von bis zu vier Slots genutzt werden. In der Version EX6 Max ist bereits eine AiO-Wasserkühlung integriert. Ein rückseitiger Lüfter unterstützt das System. In Szene gesetzt wird das Gerät durch die ebenfalls integrierte RGB-Beleuchtung. Auch hier findet sich wieder ein LCD-Bildschirm, der sogar eine Größe von 10 Zoll erreicht. Gefertigt sind die Panels aus CNC-geschnittenem Aluminium. Die Markteinführung ist in mehreren Versionen geplant. Die günstigste Variante läuft unter der Bezeichnung EX5. Sie hat durch den Verzicht auf Aluminium einen etwas anderen Look, da Glaselemente die Sicht auf die Komponenten ermöglichen. Hier ist kein Display verbaut. Preislich startet das Einsteigermodell bei 99 Euro. Ein Aufpreis von 50 Euro gewährt die Wasserkühlung. Der finale Preis für das Top-Modell EX6max steht noch nicht fest. Als Release ist Q3 2026 angedacht.