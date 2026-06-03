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Montech hat auf der Computex 2026 mehrere neue Produkte aus den Bereichen Kühlung, Gehäuse und Lüftertechnik präsentiert. Im Mittelpunkt standen dabei neue All-in-One-Wasserkühlungen, eine überarbeitete Lüfterserie sowie die nächste Ausbaustufe des bekannten King-95-Gehäuses.

Bei den Wasserkühlungen erweitert Montech sein Angebot um die HyperFlow LCD Pro. Die neue AiO-Serie setzt auf ein integriertes Display und soll mit einer reduzierten Verkabelung die Installation vereinfachen. Geplant sind verschiedene Varianten in Schwarz und Weiß. Neben einer Ausführung mit großem Display wird es auch Modelle mit kompakterem, quadratischem Bildschirm geben. Ergänzend arbeitet Montech an einer SyncBar, die sich flexibel am Monitor oder im Gehäuse platzieren lässt.

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Ebenfalls vorgestellt wurde die CyberFlow Ultra. Die CyberFlow-Serie richtet sich an Nutzer, die traditionell besonderen Wert auf hohe Kühlleistung legen. Für die neue Generation kombiniert Montech diesen Ansatz erstmals mit einem gebogenen Display auf dem Pumpengehäuse. Nach Angaben des Herstellers soll die CyberFlow Ultra zu den günstigeren Modellen ihrer Art gehören und preislich deutlich unter vielen vergleichbaren Lösungen mit Curved-Display liegen.

Neu ist auch die Link-FanINF-Serie. Die 120-mm-Lüfter setzen auf ein modulares, magnetisches Verbindungssystem, das eine einfache Montage mehrerer Lüfter ermöglichen will. Um die Stabilität der verbundenen Lüfter zu erhöhen, liefert Montech zusätzliche Magnetelemente mit. Diese sollen ein mögliches Verrutschen der Lüftereinheiten verhindern und für einen festen Verbund sorgen.

Darüber hinaus unterstützt die Serie Reverse-Fan-Varianten, die bei umgekehrten Luftstromkonfigurationen zum Einsatz kommen. Um das Kabelmanagement zu vereinfachen, verfügen die Lüfter über doppelte Anschlussmöglichkeiten. Je nach Einbausituation können die Kabel wahlweise auf der linken oder rechten Seite angeschlossen werden, wodurch sichtbare Kabelschlaufen vermieden werden können.

Ein weiteres Highlight am Messestand war das neue King 95 3D. Das Gehäuse basiert auf dem erfolgreichen King 95 und stellt eine überarbeitete Jubiläumsversion zum zehnjährigen Bestehen der Marke dar. Das charakteristische Panoramaglas an der Front bleibt erhalten, wurde jedoch in zahlreichen Details überarbeitet.

Das Gehäuse bietet Platz für bis zu zehn Lüfter und unterstützt die Installation von 360-mm-Radiatoren im Deckelbereich. Dabei lässt sich der Radiator versetzt montieren, um eine optisch saubere Integration in den Innenraum zu ermöglichen. Wie beim Vorgänger, finden auch in der Jubiläumsversion große Grafikkarten, ATX-Mainboards und leistungsstarke Kühllösungen problemlos Platz. Das Netzteil wird in einem separaten Bereich untergebracht, während auf der Rückseite ausreichend Raum für Kabelmanagement zur Verfügung steht.