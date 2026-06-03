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Zur Computex 2026 setzt GAMDIAS klar auf Show-Builds und zeigt auf seinem Messestand gleich mehrere Gehäuse mit viel Glas, verschiedenen Display-Optionen und natürlich einer schicken Beleuchtung. Dazu kommen AiO-Wasserkühlungen mit großen Bildschirmen sowie neue Platinum-Netzteile für leistungshungrige High-End-Systeme.

Das GAMDIAS ATLAS P6 wird als Curved-Glass-Variante mit dreiseitigem Glasaufbau gezeigt und kann mit ARGB-Leuchtstreifen, vorinstallierten Lüftern und einer kleinen Bühne für Figuren oder andere Sammlerstücke im Innenraum aufwarten, wobei der Grundaufbau wahlweise in Weiß oder Schwarz erhältlich ist. Direkt hinter der kleinen Bühnenfläche lässt sich optional ein vertikales 11,3-Zoll-Display verbauen, welches dann auf Wunsch wichtige Systeminformationen anzeigen kann. Rund 140 Euro soll das P6 kosten. Darüber steht das ATLAS P7. Auch hier handelt es sich um eine Showcase-Optik mit vielen Glasflächen, Unterbodenbeleuchtung und integrierter ARGB-/PWM-Steuerung. Die LCD-Variante ergänzt das Gehäuse um ein Display, wobei dieses dann seitlich im Boden verbaut wird.

Kompakter fallen das GAMBIAS ATLAS M5 und ATLAS M4 aus. Das M5 greift den Curved-Glass-Ansatz in einem Mid-Tower auf und wird damit zur kleineren Alternative zu den P-Modellen. Das M4 beschränkt sich auf kleine microATX-Builds.

Im Bereich der Kühlung zeigt GAMDIAS mit der Chione P6-360 und Chione P5-360 zwei AiO-Modelle, bei denen ebenfalls ein großflächiges Display für Animationen oder Systeminformationen im Vordergrund steht und dank eines flexiblen Armhalters in verschiedenen Blickrichtungen ausgegeben werden kann. Die P6 setzt auf ein großes, gebogenes Display und ein einheitliches Lüftermodul, die P5 auf ein kleineres, dafür abnehmbares Display.

Bei den Netzteilen zeigt GAMDIAS neue Thor-Platinum-Modelle mit einer Ausgangsleistung von 850 bis bis 1.350 W. Die ATX-3.1-Modelle sollen 80Plus-Platinum-Zertifizierung und PCIe-5.1-Unterstützung bieten, sich preislich aber unter den typischen Marktkonkurrenten positionieren, wobei man hier für den deutschen Markt noch keinerlei Preisangaben machen konnte.