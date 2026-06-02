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Auf der Computex haben wir auch Cougar einen Besuch abgestattet und konnten dort mit dem DuoAir RGB und dem CFV220 RGB zwei erschwingliche Gehäuse und mit der LQX Pro 360 ARGB sowie der LQX Elite 360 ARGB zwei neue AIO-Wasserkühlungen ausfindig machen. Für den reinen Workstation-Betrieb (natürlich mit KI-Einsatz) stellte das Unternehmen mit dem NU 500 und dem NU 700 zwei Gehäuse vor. Selbst das kleinere NU500 kann gleich zwei Grafikkarten für die KI-Berechnungen aufnehmen.

Mit einem Kampfpreis von etwa 84 Euro wird Cougar zu einem späteren Zeitpunkt das DuoAir RGB vom Stapel lassen, das es wahlweise in Schwarz und in Weiß geben wird. Für die Vorderseite liegt dem Gehäuse eine Glas- und Mesh-Front bei, sodass der Nutzer frei entscheiden kann, ob die Belüftung oder die Optik Priorität hat. Staubfilter und ein Intake für die Grafikkarte hat Cougar ebenfalls berücksichtigt. Etwas hochpreisiger wird dagegen das CFV220 RGB werden, das eine großflächige Glas-Front zu bieten hat und laut Cougar ab 99 Euro verkauft werden wird. Auch in diesem Fall stehen die Farben Schwarz und Weiß zur Wahl.

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Zwei AIO-Wasserkühlungen sind uns auf dem Cougar-Stand besonders ins Auge gefallen. Die LQX Pro 360 ARGB wird es mit und ohne Display geben. Sie bringt jedoch in beiden Varianten einen praktischen VRM-Lüfter mit, damit die Spannungsversorgung des Mainboards nicht so leicht überhitzt. Ohne Display und ohne VRM-Lüfter muss dagegen die LQX Elite 360 ARGB auskommen, sie hat dafür einen RGB-Aufsatz. Beide AIO-Kühlungen bringen drei 120-mm-Lüfter mit RGB-Beleuchtung mit.

NU 500 und NU 700 für Workstations

Gänzlich ohne RGB-Beleuchtung kommen das NU 500- und NU 700-Gehäuse aus. Letzteres bietet deutlich mehr Platz und kann mehrere Grafikkarten für die KI-Berechnung und gleich zwei Netzteile aufnehmen. Lediglich ein Netzteil passt in das kleinere NU 500-Gehäuse, dennoch können zwei Grafikkarten untergebracht werden.

Passend dazu stellte Cougar auf dem Messestand außerdem Workstation-Netzteile bis 3.200 W aus, die das Unternehmen auch für den Dauereinsatz optimiert hat. Außer für die beiden Desktop-Gehäuse nannte uns Cougar keine Preise und auch kein Verfügbarkeitsdatum.