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Gamdias erweitert sein Gehäuse-Portfolio um das neue Atlas P6 CG. Das Modell positioniert sich als neues Flaggschiff des Herstellers und kombiniert ein auffälliges Panorama-Design mit umfangreicher Kühl- und Hardware-Unterstützung für High-End-Systeme.

Auffälligstes Merkmal ist die Panorama-Glasfront mit einer gebogenen 270-Grad-Temperglasscheibe, welche eine nahezu rahmenlose Sicht auf die verbaute Hardware erlaubt. Das Seitenteil selbst nutzt einen werkzeuglosen Verschlussmechanismus. Im Innenraum integriert Gamdias eine spezielle Präsentationsplattform für Figuren oder Sammlerstücke, die zusätzlich über einen beweglichen Spotlight-Strahler beleuchtet werden kann.

Beim Kühlsystem setzt das Gehäuse auf ein sogenanntes Chimney-Airflow-Design: Frischluft wird primär über den Boden angesaugt und anschließend über Oberseite und Rückseite wieder abgeführt. Ab Werk verbaut Gamdias vier 120-mm-Notus-M1-PWM-ARGB-Lüfter. Drei davon sitzen im Bodenbereich als Einlass-Lüfter, während ein weiterer Lüfter auf der Rückseite die warme Luft aus dem Gehäuse transportiert. Ergänzt wird das Setup durch einen vorinstallierten 8-Port-PWM-ARGB-Hub zur zentralen Steuerung von Beleuchtung und Lüfterdrehzahlen.

Der Bodenbereich besitzt zusätzlich eine abgeschrägte Triple-Fan-Konstruktion, die den Luftstrom gezielt auf die Grafikkarte lenken soll. Gerade bei leistungsstarken GPUs möchte Gamdias dadurch niedrigere Temperaturen unter hoher Last erreichen. Auch beim Innenaufbau richtet sich das Gehäuse klar an Enthusiasten - unterstützt werden beispielsweise BTF- beziehungsweise Connector-Hidden-Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen für ein aufgeräumteres Kabelmanagement. Unterstützt werden ATX-, Micro-ATX- und Mini-ITX-Mainboards sowie CPU-Kühler bis 165 mm Höhe. Grafikkarten dürfen bis zu 425 mm lang sein, Netzteile bis 200 mm. Für Wasserkühlungen lassen sich Radiatoren bis 360 mm an der Oberseite montieren.

Bei der Anschlussausstattung setzt das Gehäuse auf einen USB-3.2-Gen-2x2-Type-C-Port mit bis zu 20 Gbit/s sowie zwei USB-3.0-Anschlüsse, HD-Audio mit separaten Tasten für Beleuchtung und Spotlight-Steuerung. Magnetische Staubfilter an Ober- und Unterseite sowie seitlich sollen das System zusätzlich vor Verschmutzung schützen. Eine verstellbare GPU-Halterung gehört ebenfalls zur Ausstattung und soll schwere Grafikkarten stabilisieren, ohne den Luftstrom zu behindern.

Gamdias nennt für das Atlas P6 CG eine unverbindliche Preisempfehlung von 139,99 Dollar. Ab wann das Gehäuse in Deutschland verfügbar ist, ist derzeit nicht bekannt.