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Endorfy bringt mit Aquarius 8000 Corona und Aquarius 8000 Flex eigene Showgehäuse auf den Markt. Die ermöglichen nicht nur einen Panoramablick in den Innenraum, sondern sie wurden zudem vom Design der 1960er-Jahre inspiriert.

Prägend sind damit runde Formen, und zwar selbst beim Übergang von der Frontglasscheibe zum Glasseitenteil. Endorfy stellt sich diese Gehäuse sowohl als Grundlage für Gaming-Setups als auch für Workstations vor. Sie nehmen maximal SSI-CEB-Mainboards (E-ATX bis zu 280 mm) auf und bieten Platz für bis zu 44,5 cm lange Grafikkarten und bis zu 17,9 cm hohe CPU-Kühler. Die Grafikkarte kann bei Nutzung einer optionalen Halterung mit Riserkabel auch vertikal montiert werden.

Es können bis zu zehn Lüfter verbaut werden. Beim Aquarius 8000 Corona sind ab Werk vier der neuen Corona-120-Lüfter von Endorfy vormontiert. Drei Reversed-Modelle sitzen an der Seite, ein Standard-Lüfter an der Rückseite. Am Lüfterrahmen wird ein A-RGB-Ring beleuchtet. Diese Lüfter haben ein FDB-Lager und können zwischen 200 – 1.600 U/min geregelt werden. Die Lüfter- und Beleuchtungssteuerung wird durch einen A-RGB-Controller und PWM-Splitter erleichtert.

Beim Aquarius 8000 Flex sind hingegen keine Lüfter vormontiert. Damit hat der Nutzer die freie Wahl, was für Lüfter er verbauen möchte und bezahlt keine ungewollten Gehäuselüfter mit.

Wird eine Wasserkühlung verbaut, findet hinter der Front maximal ein 360-mm-Radiator Platz. Unter dem Deckel ist sogar ein 420-mm-Modell möglich. Die Aquarius-8000-Modelle bieten drei 2,5-Zoll-Laufwerksplätze und zwei 3,5-Zoll-Laufwerksplätze. Endorfy hat das I/O-Panel auf die linke Seite unter das Glasseitenteil verlagert. Um Tasten und Anschlüsse gut erreichen zu können, sollte man das Gehäuse also erhöht auf seiner rechten Seite aufstellen. Es können zwei USB-3.0-Ports, einmal USB-C (3.2 Gen 2) und eine kombinierte Audiobuchse genutzt werden.

Wir haben bereits ein Aquarius 8000 Corona erhalten, unser Test wird also demnächst folgen. Endorfy gibt für dieses Modell eine UVP von 129 Euro vor. Das lüfterlose Aquarius 8000 Flex soll 99 Euro kosten. Für einen einzelnen Corona-120-Lüfter wird hingegen ein Preis von 12,90 Euro angesetzt.