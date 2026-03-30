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Der Hardwareluxx-Modding-Contest 2025 ist schon wieder vorbei! Am Sonntagabend endete für "richu006", "Robert_JJ4", "Yargen", "karta03" und "i2r" die Bearbeitungszeit. Alle fünf Teilnehmer haben ihre Builds pünktlich abgeschlossen und die bisherigen Fortschritte in ihren Worklogs teilweise sehr akribisch dokumentiert. Jetzt liegt der Ball bei der Jury: Ab sofort läuft die interne Abstimmung durch die Hardwareluxx-Redaktion. Höchste Zeit also, die finalen Ergebnisse zu präsentieren!

Alle Projekte spiegeln enorme Kreativität wider – von handwerklichen Instrumenten über Popkultur bis hin zu Sci-Fi-Laboren. Es wurde fleißig gefeilt, gedremelt oder lackiert und mit den unterschiedlichsten Materialien hantiert. Alle Modder beweisen wieder einmal mehr viel Liebe zum Detail, handwerkliches Geschick und einiges an Kreativität! Die Entscheidung wird dem Bewertungsteam sicherlich nicht leicht fallen!

i2r: Containment

i2r hat sein Projekt "Containment" der Resident-Alien-Reihe gewidmet und ein retro-futuristisches Design mit Metalloptik und elektronischem Keypad-Schloss zur Zugangssicherung sowie einem Bildschirm für Logos kreiert. Der gesamte Umbau wurde in einem Gunmetal-Grau-Metallic-Ton lackiert, ergänzt durch gelbe Akzente, die sich an industriellen Warnfarben orientieren. Lüfterrahmen, I/O-Panel und diverse Inlays wurden selbst konstruiert und in mehreren Iterationen mit einem Kobra-H2S-FDM-Drucker gedruckt. Nach diesem Arbeitsschritt wurden alle Teile grundiert, geschliffen und mehrfach lackiert.

Die funktionale Besonderheit ist eine elektrisch verriegelte Seitentür: Ein Solenoid-Schloss hält die Tür geschlossen und wird sogar über einen Zahlencode entriegelt, der über ein Keypad eingegeben werden muss – die Steuerung übernimmt ein ESP32-Mikrocontroller. Im gesperrten Zustand leuchtet das Innere des Gehäuses rot, nach dem Entsperren wechselt die Beleuchtung auf Weiß. Durch die gelbe Außenlackierung erscheint das Licht beim Öffnen von außen in einem satten Gelb. Ein AIO-Display zeigt Systemdaten an, Vinyl-Decals wurden per Plotter geschnitten und aufgebracht.

Yargen: In the Hall of the Mountain King

Yargen hat für sein Projekt echte Steine und selbst angemischten Steinputz auf den Außenflächen des Gehäuses verarbeitet. Die raue, mineralische Textur soll eine Bergwand samt einer Höhle imitieren. Im Kontrast dazu steht das Innere: Dort wurde eine Holzverkleidung verbaut, die durch ein fließendes Wasserfall-Element ergänzt wird – das Außenmotiv wird damit im Inneren des Gehäuses fortgeführt. Für die Beleuchtung kommen LED-Fackeln zum Einsatz, die eine flackernde Kerzenwirkung erzeugen.

Als zentrales Dekorationselement dient außerdem ein 3D-gedruckter Bergkristall an der Frontseite, der ebenfalls hinterleuchtet wird. Lederbänder mit Laser-Gravuren – darunter die Logos der Contest-Sponsoren sowie das Hardwareluxx-Logo – sind als Designelement eingesetzt. Ein Ersatz-Netzteilkabel von Thermaltake, das kurzfristig benötigt wurde, traf nicht mehr rechtzeitig vor den finalen Aufnahmen ein. Nachschuss-Fotos mit dem korrekten Kabel will er aber nachreichen.

karta03: Lost Experiment

karta03 ist einen sehr ungewöhnlichen Weg im Feld gegangen: Anstatt das vorgegebene Thermaltake-Gehäuse zu modifizieren, wurde ein komplett neues Gehäuse aus Aluminium-Profilen und 3D-Druckteilen von Grund auf konstruiert. Das ursprüngliche Gehäuse diente dabei nur als Materialquelle und Referenz für die Abmessungen. Das Design orientiert sich thematisch an einem verlassenen Wissenschaftslabor, "Lost Experiment".

Auf der Frontplatte sind zwei analoge Voltmeter verbaut, die in Echtzeit die CPU- und GPU-Auslastung des Systems anzeigen. Die Durchbrüche und Aussparungen im Aluminium wurden manuell gebohrt und gefeilt, was dem Gehäuse einen handwerklich-authentischen Charakter verleiht. Als Netzteil kommt ein passiv gekühltes Seasonic-Modell zum Einsatz, das komplett lautlosen Betrieb ermöglicht. Zentral ist der Umbau der MSI CORELIQUID E360 zu einem Custom-Loop mit Kupferrohren.

richu006: The Swiss Harmonic Engine

richu006, ein passionierter Instrumentenbauer, hat bei seinem Projekt "The Swiss Harmonic Engine" kurzerhand das traditionelle Schweizer Schwyzerörgeli nachgebaut. Hierfür hat er die Außenflächen des Thermaltake-Gehäuses vollständig mit Nussbaumholz und Ahorn-Einlagen verkleidet. Messingfarbene Metallakzente und -beschläge ergänzen die Holzoptik und unterstreichen das Schweizer Uhrwerk-Thema des Projekts.

Das technische Kernstück ist ein motorisierter Balg an der Frontseite: Ein Linearantrieb öffnet und schließt diesen mechanisch, hinter dem sich ein USB-Hub verbirgt. Das Einschalten des Systems ist an eine Eingabe gekoppelt: Über 13 Tasten muss eine spezifische Ton-Sequenz gespielt werden – wer einen Nintendo 64 besessen hat, dürfte die Melodie erkennen. Die gesamte Steuerlogik hinter Balg-Mechanik und Ton-Schloss wurde auf einem Arduino implementiert und selbst programmiert.

Robert_JJ4: No Expectations

Robert_JJ4 hat als zentrales Gestaltungselement eine Lithophanie gewählt: Eine 3D-gedruckte Platte dient als Abdeckung des Mainboard-Bereichs. Unbeleuchtet erscheint die Platte schlicht weiß und erst mit Hintergrundbeleuchtung wird ein detailliertes Motiv sichtbar. Das Prinzip der Lithophanie basiert auf unterschiedlichen Materialstärken des Drucks, die Licht unterschiedlich stark durchlassen.

Der Rest des Builds folgt einem schwarz-weißen Farbschema rund um Miles Morales aus Spider-Man: Into the Spider-Verse – inklusive beleuchtetem Spinnennetz, Graffiti-Elementen und Figuren von Miles Morales und Gwen Stacy sowie vielen weiteren Details. Das mit der gewählten Thermaltake-Lüfterkombination korrespondiert. Das Kabelmanagement wurde konsequent über gewinkelte ATX-Adapter und USB-Winkelstecker gelöst, um einen möglichst aufgeräumten Innenraum zu erreichen.

Alle Worklogs spiegeln enorme Kreativität wider – von handwerklichen Instrumenten über Popkultur bis Sci-Fi-Labore. In den kommenden Tagen wird sich die Hardwareluxx-Jury zusammensetzen und den Gewinner küren. Die Wahl wird ganz sicher niemandem leichtfallen!

Zu den Worklogs:

Alle Komponenten in der Übersicht:

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 09. November 2025

Start am 1. Dezember 2025

Ende der Bearbeitungszeit ist am 29. März, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / Foren-User) bis 20. April 2026

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

Wer noch ein bisschen Inspiration sucht, kann sich die Bilder der Gewinner-Mods aus den letzten Jahren anschauen:

Preise und Verfügbarkeit Thermaltake View 600 TG ARGB Black, schwarz, Glasfenster (CA-11H-00F1WN-00) 128,53 Euro Nicht verfügbar Ab 123,01 EUR Zum Shop >> Zeigen >>