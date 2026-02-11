Werbung

Unser Modding-Contest 2025 ist in vollem Gange und begeistert die Community mit kreativen Projekten der fünf Teilnehmer: richu006, Robert_JJ4, Yargen, karta03 und i2r. Seit dem Start Ende 2025 dokumentieren sie in ihren detaillierten Worklogs all ihre Fortschritte, Herausforderungen und handwerklichen Meisterleistungen, die das vorgegebene Gehäuse samt des Hardware-Pakets in einzigartige Kunstwerke verwandeln. Der Wettbewerb endet im März, gefolgt von der Jury-Abstimmung im April – der perfekte Zeitpunkt, um einmal einen Blick auf die bisherigen Projekte zu werfen!

i2r: Containment

i2r entwickelt in seinem Worklog das Projekt "Containment", inspiriert von der Serie "Resident Alien" – ein retro-futuristisches Design mit Metalloptik und elektronischem Keypad-Schloss zur Zugangssicherung sowie einem Bildschirm für Logs. Die Materialien umfassen Anycubic PLA, MDF-Platten, Acrylglas und einen ESP32-Mikrocontroller für die Türverriegelung. i2r teilte bislang viele Fortschritte, löste aber auch Diskussionen rund um 3D-Druck-Filamente, Vinylfolien vs. Lackieren oder Bedenken zu Temperaturen bei verdeckter Hardware aus.

Yargen: In the Hall of the Mountain King

Yargen präsentiert in seinem Worklog für den Modding-Contest 2025 das Projekt "In the Hall of the Mountain King", inspiriert von der modernen klassischen Version des Stücks von Edvard Grieg. Der Kontrast zwischen rauer Bergaussenseite mit verwitterten Steinen aus EVA-Schaum, Spachtelmasse, Citadel-Farben und Airbrush, kristallartigen Auswüchsen sowie einer einladenden mittelalterlichen Holzhalle im Inneren mit Echtholz-Dachstuhl, Intarsien, Runengravuren und einem möglichen Epoxy-Wasserfall steht im Zentrum. Die detaillierten Pläne sehen den Austausch der Frontgläser durch Plexiglas-Schichtbauten, eine Holzverkleidung der gesamten Hardware und natürlich eine aufwendige LED-Beleuchtung vor.

karta03: Lost Experiment

karta03 teilt in seinem Worklog das Projekt "Lost Experiment" ein verlassenes Labor-Experiment mit ungewöhnlichen Materialien wie Holz, Edelstahl und Glühlampen statt LEDs zur Beleuchtung. Zentral ist der Umbau der MSI CORELIQUID E360 zu einem Custom-Loop mit Kupferrohren als Versuchsaufbau, ergänzt durch analoge Anzeigen für Temperatur und Druck, während das Gehäuse größtenteils mit Anbauten erhalten bleibt. Allerdings berichtet er von Problemen mit Silikonschlauch, einem komplett überarbeiteten CAD-Design sowie dem Kauf von PVC-Rohren nach Community-Tipps. Der 3D-Druck läuft teilweise noch.

richu006: The Swiss Harmonic Engine

richu006, ein passionierter Instrumentenbauer mit Expertise in CO₂-Laser und 3D-Druck, dokumentiert in seinem Worklog den Bau des Projekts "The Swiss Harmonic Engine". Inspiriert vom traditionellen Schweizer Schwyzerörgeli entsteht ein PC-Gehäuse aus natürlichem Holz mit dezenter Beleuchtung und klarer Ästhetik, das schrittweise wie ein Instrument wächst – beginnend mit KI-Skizzen und frühen Holzarbeiten wie Ahornstreifen und lederverstärkten Kartonfalten. Die Diskussionen drehen sich um viele Details wie 100%-Infill für 3D-Teile, passende Hardware-Farben und filigrane Holzpräzision, während ein konkretes Update unter anderem den GPU-Zusammenbau beschreibt. Denn richu006 wird auch die Hardware in einen Holzmantel packen – ein wichtiger Meilenstein, bevor Hardtubes, Wasserkühlung und Verkabelung folgen.

Robert_JJ4: No Expectations

Robert_JJ4, ein erfahrener Modder nach seinem Debüt im Jahr 2023, präsentiert in seinem Worklog das Projekt "No Expectations". Der Fokus liegt hier auf einer farbenfrohen, RGB-lastigen Umsetzung rund um Miles Morales aus Spider-Man: Into the Spider-Verse – inklusive beleuchtetem Spinnennetz, Graffiti-Elementen und Figuren von Miles Morales und Gwen Stacy sowie vielen weiteren Details – alles unterstützt durch DIY-Elektronik. Nach spontanen Ideen wie einem Londoner Doppeldeckerbus oder einem Star-Trek-Diorama zum 60. Jubiläum wählte er diese finale Idee.

Diese Worklogs spiegeln enorme Kreativität wider – von handwerklichen Instrumenten über Popkultur bis Sci-Fi-Labore. Bis zum Finish sind noch ein paar Wochen Zeit. Wir sind gespannt!

Zu den Worklogs:

Alle Komponenten in der Übersicht:

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 09. November 2025

Start am 1. Dezember 2025

Ende der Bearbeitungszeit ist am 29. März, 20:00 Uhr

Abstimmung der Jury (Hardwareluxx-Redaktion / Foren-User) bis 20. April 2025

Wenige Tage später erfolgt die offizielle Bekanntgabe des Gewinners

Wer noch ein bisschen Inspiration sucht, kann sich die Bilder der Gewinner-Mods aus den letzten Jahren anschauen:

Preise und Verfügbarkeit Thermaltake View 600 TG ARGB Black, schwarz, Glasfenster (CA-11H-00F1WN-00) 151,38 Euro Nicht verfügbar Ab 130,71 EUR Zum Shop >> Zeigen >>