Thermaltake kann zur CES ein sehr abwechslungsreiches Gehäuseprogramm vorstellen. Die Spanne reicht von weiteren Modellen mit Holzelementen über gläserne Showgehäuse und ein Dual-System-Gehäuse bis hin zu einem Retro-Gehäuse, das gleich mit weiteren Komponenten im Retro-Look kombiniert wird. Bei den Netzteilen wird es ganz extrem: Das AX 3000W ist ein Modell mit ganzen 3.000 W.

Das NostalgiedeLuxx ist schon seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil unseres Forums. Erst in letzter Zeit gibt es aber auch bei neuen Produkten eine Retro-Welle zu beobachten. SilverStone gab hier mit den Retro-Gehäusen FLP01 und FLP02 den Anstoß. Zur CES folgt Thermaltake nun mit einem regelrechten Retro-Bundle. Kernstück sind die PC-Gehäuse Retro 260 TG und Retro 360 TG, die um die AiO-Kühlungen Retro 240, bzw. 360 AIO, die Tastatur RetroCraft 75 und die optische Maus RetroSwift ergänzt werden können.

Retro 260 TG und Retro 360 TG sind hell gestaltete Gehäuse im Retro-Look – unter anderem auch mit einer Blende im Diskettenlauflook. Weniger Retro ist die Option, ein 6-Zoll-Display in der Front zu verbauen. Wie das Messesystem zeigt, kann das aber natürlich für die Darstellung von Retro-Content genutzt werden. Das Retro 260 TG nimmt maximal Micro-ATX-Mainboards auf, im Retro 360 TG finden hingegen auch ATX-Mainboards Platz. Die beiden Retro-AiO-Kühlungen Retro 240, bzw. 360 AIO wurden weiß gestaltet und rahmen ihr Pumpendisplay mit einem nachgebildeten Röhrenmonitorgehäuse ein. RetroCraft 75 und RetroSwift zeigen sich als hell gestaltete Eingabegeräte, die kabellos genutzt werden können. Laut Thermaltake zeigen sie sich in einem besonderen Retro-Weiß.

Im Kontrast zu den Retro-Gehäusen steht das riesige und gläserne View Cross TG, das übereinander zwei komplette PC-Systeme aufnehmen kann. Die beiden Mainboards dürfen maximal Micro-ATX-Modelle sein. Das Gehäuse nimmt bis zu 13 120-mm-Lüfter auf. An der Seite kann ein 420-mm-Radiator und unter dem Deckel ein 360-mm-Radiator montiert werden.

Der Holztrend ist offenbar noch nicht am Abflauen. Thermaltake nutzt das Naturmaterial gleich bei mehreren Modellen – so auch beim Core PX Infinity WS ARGB. Das großzügige Open-Frame-Modell kombiniert das Holz mit einem Dual-Infinity-Mirror-Design.

Thermaltake gehört schon länger zu den wenigen Herstellern, die Gehäuse in zahlreichen bunten Farbvarianten anbieten. Nun geht man offenbar noch einen Schritt weiter. Das TR100 Koralie Edition wurde in Kooperation mit der französischen Künstlerin Koralie gestaltet und zeigt ein geometrisches Design mit organischen Motiven.

Im Netzteilbereich fällt Thermaltake in Las Vegas vor allem mit einem absoluten Extremmodell auf. Das AX 3000W ist ein 3.000-W-Netzteil für absolute Extremsysteme. Dabei hat Thermaltake selbst vor allem KI-Systeme mit mehreren Grafikkarten vor Augen. Es ist 80PLUS-Platinum-zertifiziert und wird mit japanischen Kondensatoren bestückt. Das Toughpower i1650 Titanium erreicht sogar eine Effizienz auf 80PLUS-Titanium-Level und wird mit seinen 1.650 W für die meisten Systeme ebenfalls noch mehr als genug Leistung bieten. Es erlaubt eine Überwachung via Software.

Bodenständiger ist hingegen die neue Golden-Track-Serie mit 750, 850, 1.000 oder 1.200 W und 80PLUS-Gold-Effizienz. Als Besonderheit wurde mit Dr. Power III Pro noch ein Netzteiltestgerät gezeigt. Damit ist ein manuelles oder automatisches Testen möglich. Es soll für jedes Netzteil bis hin zu aktuellen ATX12V-v3.1-Modellen geeignet sein.