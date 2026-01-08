Werbung

Auf der diesjährigen CES hat Lian Li ein Gehäuse ausgestellt, das zumindest namentlich an alte Zeiten erinnert. Das neue V200 wird ein ausgewachsenes Workstationmodell mit entsprechendem Nutzungspotenzial. Daneben zeigt Lian Li auch neue Tischgehäuse, weitere Gehäuseneuheiten wie das Lancool 4 und auch neue Produkte aus dem Kühlungssegment. Darunter findet sich eine AiO-Kühlung mit XXL-Display.

Ein V2000 gab es bei Lian Li schon vor über 20 Jahren - und schon damals war es ein großzügiges Gehäuse, das unter anderem gleich zwölf Festplatten aufnehmen konnte. Auf der CES zeigt Lian Li nun ein neues V2000, das ebenfalls flexibel für den Workstation-, Server- oder auch Enthusiasteneinsatz geeignet sein soll. Der große Full-Tower ist zwar kein Vollaluminiumgehäuse mehr, zeigt aber mit seinem "gewebten" Mesh ein besonderes Design. Er unterstützt EEB-Mainboards und nimmt zwei Netzteile für einen redundanten Betrieb auf. Bis zu zehn Festplatten lassen sich direkt hinter der Front montieren. Wasserkühlungsnutzer bringen maximal 420-mm-Radiatoren unter. Dabei gibt es unter dem Gehäusedeckel eine richtige Radiatorenkammer mit eigenen Luftein- und auslässen. An der linken Frontseite gibt es eine Anzeige für Systemdaten. Räder an der Unterseite sollen den Transport des V2000 erleichtern. Lian Li plant den Verkaufsstart in der Mitte des zweiten Quartals und gibt einen US-Preis von 299,99 Dollar an.

Tischgehäuse sind eine Spezialität von Lian Li. Mit dem DK-B zeigt man eine alternative Lösung zu den bisherigen Konzepten, bei denen die Hardware unter einer Glasfläche verbaut wurde. Das neue Modell hat eine hölzerne Tischplatte, ein Modul für die PC-Hardware hängt unter dieser Platte. Es nimmt unter anderem ein ATX-Mainboard, ein ATX-Netzteil und einen 360-mm-Radiator auf. Der DK-B kann elektrisch in der Höhe verstellt und auch als Stehtisch genutzt werden. Die Tischplatte ist für die Montage eines 8,8-Zoll-Displays von Lian Li vorbereitet. Der Verkaufsstart ist für das Ende des zweiten Quartals geplant, einen Preis nennt Lian Li noch nicht.

Mit dem DK07 Wood zeigt man zudem eine neue Variante eines bereits bekannten Tischgehäuses, das wir auch getestet haben. Bei der Wood-Ausführung werden die Aluflächen an der Tischplatte durch Holz ersetzt. Das vordere Holzelement ragt dabei weiter nach vorn. Die Glasplatte und damit der Blick auf die Hardware bleibt erhalten. Wenn das DK07 Wood gegen Ende des ersten Quartals verfügbar wird, soll es 1.399 Dollar kosten.

Es gibt aber auch bei den konventionelleren und günstigeren Gehäusen Nachschub. Das Vector V150 ist beispielsweise ein günstiger Mini-Tower für Micro-ATX-Systeme. Er zeigt sich mit Infinity-Mirror-Front, zwei vorinstallierten 140-mm-Frontlüftern und einem 120-mm-Hecklüfter. Diese Lüfter haben ein Infinity-Mirror-Nabendesign. Der Mini-Tower soll zum Ende des ersten Quartals verfügbar werden und 79,99 Dollar kosten. Als auffälliger Midi-Tower mit gewölbter Glasfront und drei integrierten 140-mm-Frontlüftern präsentiert sich das Lancool 4. Mit ihm ist am Ende des zweiten Quartals zu rechnen.

Die O11-Serie wird um das O11 Vision-M als kompakten und günstigen Micro-ATX-Ableger erweitert. Auch das B4-mATX ist ein Micro-ATX-Modell, das keine 100 Dollar kosten wird. Generell ist auffällig, das Lian Li damit bei den Neuheiten einen deutlichen Fokus auf Micro-ATX-Gehäuse legt.

Im Kühlungsbereich fällt vor allem die HydroShift II LCD Curved 360 mit ihrem gewölbten 6,67-Zoll-OLED-Display auf. Sie soll im zweiten Quartal ab 279,99 Dollar (lüfterlose Variante) verfügbar werden und ist dann eine Alternative zu den TRYX Panorama-Modellen. Bei der SLC 360LCD belässt Lian Li es hingegen bei einem runden 2,1-Zoll-Display. Anstelle von drei einzelnen 120-mm-Lüftern wird ein Single-Frame-Lüfter mit RGB-Beleuchtung eingesetzt. Er kann mit einem Schiebemechanismus montiert und demontiert werden.

Schließlich dürfen neue Lüfter nicht fehlen. Die Uni Fan SL Flex müssen ohne Display auskommmen, erhalten aber seitliche Unendlichkeitsspiegel. Bei den Uni Fan TL LCD Flex und den Uni Fan SL Inf LCD Flex kommen hingegen sogar größere Displays als bei bisherigen LCD-Modellen zum Einsatz. Anstelle von 1,6- haben sie 1,8-Zoll-Displays. Die Auflösung legt von 400 x 400 Pixeln auf 480 x 480 Pixel zu. Ein Dreierpack Uni Fan TL LCD Flex soll 134,99 Dollar kosten, ein Dreierpack Uni Fan SL Inf LCD Flex hingegen 144,99 Dollar.