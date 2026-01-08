Werbung

Eines der ungewöhnlichsten Gehäuse des letzten Jahres war das Hyte X50. Seine runden Formen und die knalligen Farbvarianten machen es zu einem besonderen Midi-Tower. Auf der CES zeigt Hyte eine neue Farbvariante und passende Kabelkits und wirft einen Blick zurück auf ein ungewöhnliches, aber letztlich unmögliches Gehäuseprojekt des Unternehmens.

Die neue Farbvariante nennt sich Astral Orange. Das X50 Astral Orange zeigt sich äußerlich und auch im Innenraum konsequent in diesem kräftigen Orangeton. Für einen stimmigen Look wird es auch die hauseigenen Gehäuselüfter FA-12 in Astral Orange geben.

Schon bei den bisherigen Farbvarianten konnte Hyte Gehäuse und Lüfter im gleichen Farbton anbieten. Zukünftig geht man sogar noch einen Schritt weiter und bringt auch Kabelkits in den Hyte-Farbvarianten auf den Markt. Die haben den Produktnamen Aesthetic Cable Kits. Sie umfassen Verlängerungskabel für 12V 2x6-, CPU-, PCIe- und Mainboardkabel.

Der Verkaufsstart für das X50 und die FA-12 in Astral Orange soll noch in der ersten Jahreshälfte erfolgen. Man nennt einen Dollarpreis von 159,99 Dollar für das Gehäuse und von 39,99 Dollar für das Lüfterpack. Dabei dürften die Lüter wie schon bei den bisherigen Farbvarianten im Viererpack angeboten werden. Die Aesthetic Cable Kits sollen ebenfalls im ersten Halbjahr verfügbar werden. Preise dazu wird Hyte aber erst später mitteilen.

Hyte nutzt die CES nicht nur für einen Blick nach vorn, sondern auch für einen zurück. Man hat zeitgleich eine etwa 15 Minuten lange Doku zum Z90 veröffentlicht. Das war ein Konzeptgehäuse, das Hyte drei Jahre lang entwickelt hat. Zielsetzung war laut Hyte ein Open-Frame-Exoskelett mit extremem Airflow-Potenzial. Man hat dafür ein Gehäuse entwickelt, dessen Außenhülle aus Mesh und einer gerippten Struktur besteht. Zur Kühlung waren zwei eigens entwickelte 200-mm-Lüfter mit Flüssigkristallpolymerrotor vorgesehen, die einen gemeinsamen, 42 mm dicken Lüfterrahmen hatten. Allerdings kam Hyte zu der Einsicht, dass dieses Gehäuse so unmöglich wirtschaftlich zu produzieren ist.

Stattdessen hat man gesammelte Erkenntnisse aus dem Entwicklungsprozess für das X50 genutzt. So sind die Mikro-Meshfront und die runde Formgebung an das Z90 angelehnt. Auch wenn dieser Prototyp nicht auf den Markt kam, bietet die Doku einen aufschlussreichen Einblick in den Entwicklungsprozess eines besonderen Gehäusekonzepts.