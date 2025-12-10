Werbung

Corsair hat das FRAME 4000D LCD RS ARGB angekündigt. Dabei handelt es sich um ein hochwertiges Mid-Tower-Gehäuse mit voll funktionsfähigem XENEON EDGE 14,5-Zoll-LCD-Touchscreen. Damit will man eine aktualisierte Version des beliebten FRAME 4000D herausbringen. Die neue Variante bietet einen besseren Luftstrom, erweiterte Konnektivität und verstärkte Stahl-Panels. Gleichzeitig will man die Flexibilität des modularen FRAME-Gehäusesystems beibehalten. Zusätzlich sind LCD-Montagekits separat erhältlich, mit denen Systembauer einen das LCD-Touchscreen in ihr bestehendes 4000D- oder 5000D-Gehäuse integrieren können.

Eben dieser Touchscreen bietet eine native Auflösung von 2.560 x 720 Pixeln und ein AHVA-Panel. Gedacht ist er für die Echtzeit-Überwachung des Systems, für iCUE-Widgets oder als sekundärer Windows-Bildschirm. Fünf-Punkt-Multi-Touch soll für eine intuitive Steuerung sorgen. Der Bildschirm ist in der Seitenabdeckung vorinstalliert und vorverkabelt. Dadurch ist er sofort einsatzbereit. Der XENEON EDGE kann CPU-, GPU- und andere Systemmetriken anzeigen, Chat- und Musik-Apps sichtbar halten und als spezieller Bereich für KI-Tools oder Benachrichtigungen dienen.

Die Kühlleistung wurde in dieser neuen Version des FRAME 4000D verbessert. Die vier RS120 PWM ARGB-Lüfter sorgen für einen starken Luftstrom mit einfacher Mainboard-RGB-Steuerung. Drei Lüfter sitzen an der Vorderseite, während ein vierter Lüfter die Wärme effizient an der Rückseite abführt. Eine neue Lüfterhalterung an der Unterseite erhöht die Flexibilität. Ein Luftfilter erstreckt sich über die volle Länge der Unterseite. Die Seitenabdeckung besteht aus gehärtetem Glas. An der Vorderseite befinden sich drei USB Type-C-Anschlüsse, darunter ein 20-Gbit/s-Anschluss für Hochgeschwindigkeitsdurchsatz.

Im Inneren unterstützt das Gehäuse anspruchsvolle Kühlungs-Setups mit dem flexiblen InfiniRail-Lüfterhalterungssystem, Unterstützung für zwei 360-mm-Radiatoren und Platz für insgesamt bis zu 13 Lüfter. Der mitgelieferte GPU-Anti-Sag-Arm sorgt für Stabilität bei Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 430 mm. Die LCD-Montagekits enthalten ein Panel aus Glas und ein passendes Seitenteil für den XENEON EDGE. Aber Achtung, der Touchscreen ist im LCD-Montagekit nicht enthalten. Er muss separat erworben werden.

Die ARGB-Gehäuse und LCD-Montagekits für die CORSAIR FRAME 4000D Series sind unter anderem im CORSAIR-Webstore erhältlich. Die ARGB-Gehäuse sind für 349,90 Euro und LCD-Montagekits für 49,37 Euro verfügbar.