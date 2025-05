Werbung

Im Rahmen der diesjährigen Computex konnte Corsair gleich ein Gehäusetrio vorstellen. Besonders auffällig daran ist, dass zwei der drei Modelle Glas an der Front und der Seite bieten und den Panoramablick durch einen gewölbten Übergang optimieren.

Das einzige neue Modell ohne Glasfront ist das Frame 5000D. Es kommt als größeres Geschwistermodell zum Mittelklassegehäuse Frame 4000D auf den Markt. Dadurch steht mehr Platz zur Verfügung. Anders als im Frame 4000D kann so ein 420-mm-Radiatorenplatz (im Deckel) geboten werden. Die maximale Grafikkartenlänge legt von 37 auf 45 cm zu, die Zahl von 140-mm-Lüfterplätzen wächst von sieben auf zehn an und die der 2,5-Zoll-Laufwerksplätze von vier auf sechs. Corsair beschreibt das Gehäuse als Airflow-Modell, das einen modularen Aufbau bietet und auch bereits Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen unterstützt (wie auch das Frame 4000D).

Corsair bietet das Frame 5000D in einer Variante mit vier RS120 ARGB-Lüftern und in einer mit vier unbeleuchteten RS120-Lüftern an. Dabei gibt es jeweils eine schwarze und eine weiße Farboption.

Die Modelle mit Glasfront

Das Frame 4500X verzichtet auf Frontlüfterplätze und ist mit seiner einteiligen und gewölbten Glasplatte als Showgehäuse ausgelegt. Diese Glasplatte ist gleichzeitig Front und linkes Seitenteil und bietet einen optimalen Panoramablick ins Gehäuseinnere. Corasir liefert das Gehäuse mit RGB-Lüftern mit umgekehrten Rotoren aus. Die sitzen auf der rechten Seite des Gehäuses und befördern Außenluft in den Innenraum, während ihre Beleuchtung gleichzeitig bestens zur Geltung kommen soll. Das Frame 4500X nimmt bis zu zehn 120-mm-Lüfter und zwei 360-mm-Radiatoren auf. Eine maximale CPU-Kühlerhöhe von 18,5 cm und eine maximale Grafikkartenlänge von 46 cm zeigen, dass der Innenraum großzügig ausfällt. Auch dieses Gehäuse ist mit Back-Connect-Mainboards kompatibel.

Das Air 5400 entstammt der Air-Serie und nutzt ein Drei-Kammer-Design. Neben der Mainboardkammer mit Air Duct gibt es eine eigene 360-mm-Radiatorenkammer und eine Kammer für Netzteil und Laufwerke. Bei diesem Gehäuse kommt Glas an der Front, dem linken Seitenteil und sogar einem kleineren Teil der Rückwand zum Einsatz. Die Mainboardkammer ist dementsprechend bestens einsehbar. Das E-ATX-Modell wird je nach Variante mit iCUE LINK LX-R- oder RS-R-RGB-Lüftern ausgeliefert. 360-mm-Radiatoren finden unter dem Deckel, hinter dem rechten Teil der Front und am Boden Platz. Auch bei diesem Modell können Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen verbaut werden.

Zu Verfügbarkeit und Preisen der neuen Gehäuse macht Corsair noch keine Angaben.