"One Cooler Master"

Werbung

Zur Computex hat Cooler Master zweierlei Dinge im Gepäck - die neue Vision "One Cooler Master - Where Cooling Drives the Future" und eine Reihe von neuen Produkten aus dem Kühlungs- und Gehäusesegment.

Mit dem "One Cooler Master"-Konzept möchte der Hersteller in Zukunft seine Enterprise- und Consumer-Sparte enger miteinander vernetzen und so auch sicherstellen, dass Innovationen aus der Enterprise-Sparte schneller beim Konsumenten ankommen.

Zur Computex setzt man drei Schwerpunkte: Im Kühlungssegment werden für Geschäftskunden Luftkühler mit 3D-Vapor-Chamber und Wasserkühlungslösungen gezeigt. Endkunden kommen aber ebenfalls auf ihre Kosten. Für sie gibt es die Luftkühler der V-Serie mit 3DHP-Heatpipearchitektur sowie aktualisierte Lüfter und AiO-Kühlungen. Die Produkte sollen die Zuverlässigkeit von Produkten für den Serverbereich bieten, aber ohne deren Schallpegel auskommen. Als Designphilosophie für unterschiedliche Segmente hebt Cooler Master FreeForm 2.0 hervor. Man möchte den Nutzern damit ein besonders einfaches Anpassen und individuelles Gestalten der Produkte ermöglichen.

Doch zu den eigentlichen Produkten. Mit der MasterFrame-Serie wird man Gehäuse anbieten, die sowohl im Inneren als auch äußerlich möglichst modular ausfallen. So sollen diese Gehäuse flexibel z.B. als Showgehäuse oder als Workstation-Gehäuse nutzbar sein. Wer Zugriff auf einen 3D-Drucker hat, wird sich auch Zubehörteile einfach ausdrucken können. Konkreter ging Cooler Master schon im CES-Vorfeld auf die geplanten Modelle ein. Im Preisvergleich gibt es mittlerweile zumindest erste Listungen. Wir hoffen, dass Cooler Master auf der Messe mehr über die konkrete Launchplanung verraten wird.

Im Kühlungssegment fällt vor allem die MasterLiquid Atmos II auf. Der Nachfolger der Atmos wurde als Low-Profile-Modell mit leiserer Pumpe und einem austauschbaren Pumpendeckel entwickelt. Optionale Kits erlauben eine einfache Anpassung. So kann ein VRM-Lüfter, ein alternatives Beleuchtungsmodul oder ein Displaymodul ergänzt werden. Einen ganz ähnlichen Ansatz gab es bisher bereits bei der Corsair iCUE LINK Titan 360 RX RGB, die wir im letzten Jahr testen konnten.

Die MasterFan-Lüfterserie erhält Zuwachs durch XT-Modelle mit einer Dicke von 30 mm. Dabei nutzt Cooler Master Lüfterrahmen aus Aluminium und bei einigen Varianten sogar Rotorblätter aus Aluminium. Durch die dickere Bauweise soll ein stärkerer Luftstrom ermöglicht werden.

Die Elite-Serie wird sowohl um neue Gehäuse als auch um neue AiO-Kühlungen ausgebaut. Trotz des Namens richtet sie sich vor allem an preisbewusste Käufer. Die Gehäuse Elite 302, Elite 502 und Elite 600 (im Bild) sind allesamt Midi-Tower. Laut Cooler Master sollen sie effizient kühlen und einen werkzeuglosen Zugang zum Innenraum bieten. Die Unterstützung von moderner Hardware wie langer Grafikkarten gehört genauso zu den Produktmerkmalen wie auch USB-C-Anschlüsse. Die AiO-Kühlungen Elite Liquid 240 und Elite Liquid 360 zeigen hexagonale Pumpendeckel und werden mit vormontierten und vorverkabelten Lüftern ausgeliefert. Die Montage soll besonders nutzerfreundlich ausfallen.