Werbung

In Zeiten stark steigender Speicherpreise holt Seagate das Prinzip der Hybridfestplatte zurück. Bei der FireCuda Forge handelt es sich um ein externes Speicherlaufwerk, das eine HDD mit 8 oder 20 TB mit einem SSD-Cache kombiniert, den Käufer allerdings selbst nachrüsten müssen. Je nach Ausführung liegen die Preise bei 697,99 und 933,99 Euro, wobei beide im hauseigenen Onlineshop nicht auf Lager sind und eine passende SSD verpflichtend noch hinzukommt.

Anders als bei den früheren SSHDs steckt der Flash-Speicher nicht direkt im Laufwerk. Stattdessen besitzt das externe Gehäuse einen zusätzlichen Steckplatz für eine M.2-SSD im 2280-Format. Häufig genutzte Daten werden dann auf dem schnellen Speicher zwischengespeichert, während die Festplatte die hohe Kapazität bereitstellt und als echtes Datengrab dient. Der Anschluss erfolgt über USB-C, wobei ein externes Netzteil das Gerät mit Strom versorgt. Dann verspricht Seagate über USB4 Lese- und Schreibraten von bis zu 2.500 respektive 2.000 MB/s.

Für die SSD ist mindestens ein Modell nach dem PCIe-3.0-Standard und mit einer maximalen Speicherkapazität von 1 TB erforderlich. Seagate empfiehlt eine SSD mit mindestens 2.400 MB/s beim Lesen und 2.000 MB/s beim Schreiben. Wer bereits eine passende NVMe-SSD besitzt, kann diese für den Cache einsetzen, andernfalls müssen die Kosten für das zusätzliche Laufwerk zum Preis der FireCuda Forge hinzugerechnet werden. Die Abmessungen der Seagate FireCuda Forge belaufen sich auf 146,89 x 240,3 x 65,2 mm, das Gewicht auf 1,919 kg. Eine RGB-Beleuchtung ist ebenfalls integriert.

Das Konzept erinnert an die SSHDs, mit denen Hersteller die damals hohen SSD-Preise umgehen wollten. Eine kleine Flash-Komponente beschleunigte den Zugriff auf häufig genutzte Daten, während eine magnetische Festplatte den Großteil des Speicherplatzes lieferte. Mit sinkenden SSD-Preisen verlor diese Kombination im PC-Markt an Bedeutung. Seagate greift den Ansatz nun als externes Gerät mit austauschbarer Cache-SSD wieder auf.

Die 8-TB-Ausführung liegt bei knapp 698 Euro, für 20-TB-Version werden rund 934 Euro aufgerufen. Zwischen beiden Varianten liegen somit ca. 236 Euro. Zwei Monate Adobe Creative Cloud gibt es obendrauf. Im Preisvergleich ist das Laufwerk bereits gelistet, allerdings noch von keinem Händler gelistet worden.