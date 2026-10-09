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Kioxia hat die LD4-SSD-Serie offiziell vorgestellt, die die ersten Laufwerke des Herstellers im länglichen E1.L-Format mit modernem QLC-Flash der BiCS8-Generation sind. Die Datacenter-SSDs sind für Rechenzentren von Hyperscalern gedacht und sollen in beengten 1U-Servern möglichst viel Kapazität unterbringen, genannt werden Modelle mit 122,88 TB pro SSD. Als Einsatzfelder nennt der Hersteller leseintensive Anwendungen, darunter Objektspeicher und Datenbestände für KI-Modelle.

Das Format E1.L ist schmal und lang und lässt sich in dichten Servereinschüben senkrecht stecken. Kioxia kombiniert es mit 3D-QLC-NAND der achten BiCS-Generation. QLC speichert bekanntlich vier Bit pro Zelle und eignet sich damit vor allem dort, wo viel gelesen und vergleichsweise wenig geschrieben wird. In der Ankündigung ist von Kapazitäten bis 122,88 TB die Rede. Gemeint ist die bereits validierte Architektur, nicht die jetzt verfügbaren Muster. An ausgewählte Kunden werden derzeit Samples mit 15,36 TB und 30,72 TB überreicht. Wann die größeren Ausbaustufen folgen, hat Kioxia nicht genannt. Die kleineren Muster dienen zunächst der generellen Funktionsprüfung, sodass die Serienversion davon abweichen kann.

Technisch sind die Laufwerke als Single-Port-NVMe ausgelegt und sind mit PCIe 4.0 x4 angbunden. Abzüglich des Overheads liegen die maximalen Datenraten bei ca. 7 GB/s. Sie unterstützen die OCP-Datacenter-NVMe-SSD-Spezifikation 2.6 und vom 12. bis 15. Oktober 2026 werden die LD4-SSDs auf dem OCP Global Summit in San Jose ausgestellt.

Die LD4-SSD richtet sich damit an Betreiber, die in bestehenden 1U-Lösungen mehr Flash-Kapazität für überwiegend lesende Workloads unterbringen wollen. Wann die Serien-Modelle veröffentlicht werden, ist noch nicht bekannt. Auch die Preise bleiben zunächst noch ein Geheimnis, werden jedoch nicht gerade günstig ausfallen.